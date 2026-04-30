HZZO odbija pokriti prijevoz mrtvorođene djece do mjesta sahrane: "Nemaju OIB ni status osiguranika"

Zbog pravne praznine u propisima, roditelji mrtvorođene djece u Hrvatskoj nemaju pravo na naknadu troškova prijevoza tijela ako je zdravstvena ustanova gdje je dijete rođeno udaljena od prebivališta, odnosno mjesta sahrane, više od 50 kilometara.
Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter na ovo upozorava u svojim izvješćima već šestu godinu zaredom, ali rješenje još uvijek nije na vidiku, piše Novi list. U Hrvatskoj se godišnje rađa između 149 i 164 mrtvorođene djece.
HZZO je u jednom slučaju iz 2020. godine odbio zahtjeve uz obrazloženje da mrtvorođeno dijete nema OIB ni status osiguranika. Iz Direkcije HZZO-a ističu da se pravo ne može priznati jer osoba mora biti upisana u maticu rođenih i imati prebivalište. U slučaju, pak, da roditelji odbiju preuzeti posmrtne ostatke, što je također moguća opcija, sav teret preuzima država.
"U slučaju mrtvorođene djece koju roditelji ili članovi obitelji odbijaju preuzeti, posebnim su pravilnikom regulirane obveze i troškovi zbrinjavanja njihovih posmrtnih ostataka, i to bez OIB-a i priznanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, pa nema razloga ovo rješenje ne primijeniti i na situacije mrtvorođene djece za koje roditelji preuzmu obvezu pokopa", smatra pučka pravobraniteljica.
Iz Ureda pravobraniteljice još su 2020. godine Ministarstvu zdravstva i HZZO-u preporučili da izmjenom zakonskih ili podzakonskih propisa, po uzoru na spomenuti pravilnik, u takvim izuzetno teškim životnim okolnostima, roditeljima i članovima obitelji slabijeg imovnog stanja koji podnesu zahtjev osiguraju naknadu troškova prijevoza posmrtnih ostataka od mjesta ustanove u kojoj je dijete rođeno do mjesta sahrane. Ministarstvo zdravstva, osim načelne podrške, preporuku do danas nije provelo.
"Ovo smatramo sramotnim, posebice uzimajući u obzir da je riječ o osobama u višestruko teškim životnim okolnostima te da se bez velikih izdataka, uz samo malo volje i suradnje, može iznaći rješenje. Ne bi se radilo o značajnom financijskom izdatku iz državnog proračuna, jer je u posljednjih deset godina stopa mrtvorođene djece kontinuirano niska te se radi o manje od 150 slučajeva godišnje", navode u pravobraniteljstvu te pozivaju Ministarstvo i HZZO na žurno rješavanje ovog problema.
Iz HZZO-a su za Novi list kazali da su osnovni uvjeti za utvrđivanje statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju da je osoba upisana u maticu rođenih te da ima prijavljeno prebivalište, odnosno stalni boravak ili dugotrajno boravište u Hrvatskoj. "Budući da u slučaju mrtvorođene djece ovi uvjeti ne mogu biti ispunjeni, ne može im se utvrditi status u obveznom zdravstvenom osiguranju te stoga HZZO ne može snositi troškove prijevoza njihovih posmrtnih ostataka", rekli su.
Ministarstvo zdravstva također je komentiralo problematiku. "S obzirom na osjetljivost samog pitanja, Ministarstvo zdravstva će pokrenuti stručne konzultacije te razmotriti najbolje moguće modele rješenja", navodi se.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
