FOTO / Američki razarač uplovio u Dubrovnik: Imao je značajnu ulogu u prvim napadima na Iran

Razarač američke mornarice USS Oscar Austin (DDG-79) uplovio je u dubrovački akvatorij i zadržat će se na vezu u luci Gruž do 6. svibnja ujutro.
Razarač klase Arleigh Burke, koja se smatra jednom od najuspješnijih u povijesti američke mornarice te čini okosnicu površinske flote američke mornarice, u službu je uveden 2000. godine, a matična luka mu je Naval Station Norfolk. Raspolaže modernim oružjem za protupodmorničko i površinsko ratovanje te ima hangare za helikoptere.
Američki ratni brod borbeno je djelovao na početku rata na Bliskom istoku, koji su započeli SAD i Izrael, kada je uspješno presreo iranski projektil srednjeg dometa usmjeren prema zračnoj bazi NATO-a u Turskoj, prenosi Dnevnik.hr.
Nazvan je po Oscaru Palmeru Austinu, američkom marincu koji je postumno odlikovan Medaljom časti, najvišim vojnim odlikovanjem SAD-a, za spašavanje suborca u Vijetnamskom ratu.
