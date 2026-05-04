FOTO / Američki razarač uplovio u Dubrovnik: Imao je značajnu ulogu u prvim napadima na Iran

Razarač klase Arleigh Burke, koja se smatra jednom od najuspješnijih u povijesti američke mornarice te čini okosnicu površinske flote američke mornarice, u službu je uveden 2000. godine, a matična luka mu je Naval Station Norfolk. Raspolaže modernim oružjem za protupodmorničko i površinsko ratovanje te ima hangare za helikoptere.