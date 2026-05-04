PREDSJEDNIK U ORAHOVICI
Milanović: Ako Plenkoviću odgovara ta vrsta uzurpacije, neka nastavi tako
Predsjednik Republike Zoran Milanović je gostovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Orahovice u povodu obilježavanja Dana grada Orahovice i blagdana Našašća sv. Križa, gdje se obratio predstavnicima medija.
Na upit novinara o tome kako će se Europa sad sama braniti nakon što su Amerikanci povukli svoje vojnike iz Njemačke, zbunjeno je zastao.
"Od koga? Od Irana? Pa američki je ministar neki dan u Dubrovniku govorio da iranske rakete, to je bila veličanstvena spoznaja, mogu dobaciti do Hrvatske. Mogu i do Indije. I do Rusije. I do Etiopije. I što ćemo sad? Što meni znači taj podatak? Pa dosad nas nisu nikad napali. Nisu nikog drugog osim Izraela i obrnuto. Što mi imamo s tim?", odgovorio je Milanović pa nastavio:
"To je velika vojarna u školjci broda. Prvo sam se htio suzdržavat od komentara - neka to Vlada rješava, međutim, ovako potpuno jasno, to nije nadležnost vlade, to je protuustavna nadležnost. Mi, tako je ispalo, već preko 20 godina imamo Pomorski zakonik, koji je jedan potpuno sporedan akt koji uopće ne bi trebalo regulirati ulazak stranih brodova. Iznad toga je Ustav, zakon je ništa u odnosu na Ustav."
Potom je detaljnije pojasnio taj dio.
"U Ustavu jasno stoji da je svaki ulazak strane vojske, i to savezničke, podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora, uz prethodnu suglasnost predsjednika. Tek na prijedlog Vlade. Znači sva tri najviša tijela su uvezana i intencija je zajednička odgovornost. Ja se ne guram u taj lanac zapovijedanja, da bi davao suglasnost - neka se Vlada s tim bavi, jer oni radosno stalno mašu zastavicama jer žele udovoljiti", komentirao je predsjednik ulazak američkog ratnog broda u dubrovački akvatorij, prenosi Net.hr.
"Imamo rupetinu u Ustavu, imamo potpuno neustavan zakon. To je kao da u zakonu piše da su sve narodnosti i vjere jednake, ali onda jednoj vjeri u zakonu kažete: "Ti ipak nosi trakicu, lijepo izgleda." Kakav je to zakon? Neustavni", nadodao je.
"Sad bi to trebale raditi, šta, njemačke krstarice?"
Komentirao je i što bi učinio da je premijer.
"Ne znam - nisam. Što sam napravio kao premijer, u bitno drukčijim i mirnijim okolnostima? Ništa. Kao ni Kosor, Sanader ni Račan. Sanaderova Vlada je 2004. predložila u Sabor, u kojem je imala većinu, donesen je taj zakon - koji je neustavan. Ali ako Plenkoviću odgovara ta vrsta uzurpacije, neka nastavi tako. Ali ako se nešto dogodi - imaju odgovornost."
Na upit novinara kakav bi stav trebala imati Hrvatska oko toga što američki predsjednik Donald Trump poziva partnere za pomoć u Hormuškom tjesnacu, imao je jasan stav.
"Sad se očekuje da nešto što ni Amerikanci nisu mogli riješiti, sa svojih 12, 13 razarača, koliko ih već imaju, sad bi to trebale raditi, šta, njemačke krstarice? Te su potopljene u Drugom svjetskom ratu - nema ih."
Komentirajući izvide o izvlačenju novca iz sportskih saveza, kazao da je "potreban veći nadzor" te da Državno odvjetništvo ima zadatak braniti društvo od svih nezakonitosti.
"Potreban je veći nazor. Ne znam ima li Olimpijski odbor ikakve veze s tim, ne očekujem da ima, ali kako da vam to komentiram...", kazao je Milanović odgovarajući na pitanja novinara o izvidima u sportskim savezima i Hrvatskom olimpijskom odboru.
Na pitanje kako je to doživio s obzirom na godine koje su prošle od navodnih nepravilnosti Milanović je kazao: "Očito nisu do sada imali interese ili su se pravili da ne vide". No, dodao je da u to nema uvid i ne znam kako je sve funkcioniralo.
"Poznato je da se u nekim sportovima vrti jako malo novca, u nekim nešto više, da je porijeklo tog novca iz javnih izvora, kao i iz privatno-sponzorskih izvora, što je isto novac koji privatnim prstima treba biti nedostupan", rekao je predsjednik.
"Državno odvjetništvo nema samo zadatak braniti proračun, to je očito ne obranjivo kada su neki ljudi u pitanju, nego ima zadatak braniti društvo i zajednicu od svih nezakonitosti. Ne samo ako netko uzme općinsko, nego ako netko uzme nešto što je vaše to je sve predmet rada DORH-a. Ne vidim tu čak nekakve prioritete", zaključio je Milanović.
