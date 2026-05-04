U Hrvatskoj gorivo jeftinije, na svjetskoj razini nafta probila granicu od 110 dolara

U fokusu tržišta bila je nova incijativa američkog predsjednika Donalda Trumpa koja je osmišljena da olakša tranzit brodova koji su zapeli u Hormuškom zaljevu. Trump je u nedjelju najavio da će SAD započeti akcije izbavljanja brodova neutralnih država koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu. Opisao je akciju kao "humanitarnu gestu" čija je jedina svrha pomoći neutralnim zemljama koje ne sudjeluju u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Na svojoj platformi Truth Social upozorio da će odlučno odgovoriti na svaku opstrukciju inicijative koju je nazvao "Projekt sloboda".