U Hrvatskoj gorivo jeftinije, na svjetskoj razini nafta probila granicu od 110 dolara

Cijene nafte porasle su na međunarodnim tržištima ponovno iznad 110 dolara pod utjecajem jačanja geopolitičkih napetosti uslijed najnovijih zbivanja na Bliskom istoku.
Na londonskom se tržištu barelom nafte marke Brent poslijepodne trgovalo po 2,44 dolara višoj cijeni nego na zatvaranju u petak, od 110,61 dolara. U prošlom su tjednu cijene nakratko prekoračile 126 dolara, no potom su korigirane naniže. Na američkom tržištu barel nafte marke WTI u današnjoj trgovini poskupio je za 1,38 dolara, na 103,32 dolara.
U fokusu tržišta bila je nova incijativa američkog predsjednika Donalda Trumpa koja je osmišljena da olakša tranzit brodova koji su zapeli u Hormuškom zaljevu. Trump je u nedjelju najavio da će SAD započeti akcije izbavljanja brodova neutralnih država koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu. Opisao je akciju kao "humanitarnu gestu" čija je jedina svrha pomoći neutralnim zemljama koje ne sudjeluju u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Na svojoj platformi Truth Social upozorio da će odlučno odgovoriti na svaku opstrukciju inicijative koju je nazvao "Projekt sloboda".
Cijene nafte porasle su jer trgovci sumnjaju da će američki plan uspjeti, dok za pregovore između Washingtona i Teherana o okončanju rata smatraju da i su i dalje u zastoju.
U ponedjeljak je iransko vojno zapovjedništvo zaprijetilo napadima. Teretni brodovi koji žele proći kroz tjesnac morat će se koordinirati s iranskim oružanim snagama, rekao je zapovjednik središnjeg vojnog zapovjedništva Ali Abdollahi Aliabadi. "Upozoravamo da će bilo koje strane oružane snage, a posebno agresivna američka vojska, biti napadnute ako namjeravaju prići i ući u Hormuški tjesnac".
Nakratko su u ranijem trgovanju cijene poskočile oko pet posto nakon što je iranska državna agencija izvijestila da je iranska mornarica spriječila ulazak "američko-cionističkih" ratnih brodova u Hormuški tjesnac, dok je iranska novinska agencija Fars objavila da su dva projektila pogodila jedan američki ratni brod u blizini luke Jask nakon što je ignorirao iranska upozorenja.
Reuters nije mogao neovisno provjeriti ova izvješća. Visoki američki dužnosnik porekao je da je američki brod pogođen iranskim projektilima, rekao je novinar Axiosa Barak Ravid.
Ta su medijska izvješća potpirila bojazni od dugotrajnog poremećaja u Hormuškom tjesnacu, ključnom plovnom putu za tranzit nafte.
Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u petak bio skuplji za 7,40 dolara nego dan ranije te je stajao je 121,11 dolara.
