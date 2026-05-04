Utrostručene zlatne rezerve
Kinezi iskopali rekordnu količinu zlata u Srbiji i sve prodali jednom kupcu
U godinu dana Kinezi, koji već osam godina posjeduju srbijanski rudnik bakra i zlata, prodali su 4,3 tone zlata.
Narodna banka Srbije (NBS) je 2025. godine od kineske kompanije Serbia Zijin Copper kupila 344 zlatne poluge, svaku tešku nešto više od 12 kilograma. Ukupno je kupila rekordnih 4,3 tone zlata, priopćila je srbijanska središnja banka za Forbes Srbija.
Srbijanski rudnik zlata i bakra u Boru u većinskom je kineskom vlasništvu od kraja 2018. godine, kada je kineska kompanija Zijin Mining dokapitalizacijom stekla 63 posto udjela u tada državnom proizvođaču bakra RTB Bor, piše Forbes Slovenija.
Prema zakonu, kompanija najprije mora ponuditi svo zlato koje proizvede NBS-u, koji, prema podacima Forbes Srbija, to nikada nije odbio kupiti. Od 2018. godine, kada je rudnik prešao u kinesko vlasništvo, ukupno je otkupljeno 16,3 tone zlata. Ako odbije kupnju, kineska kompanija može podnijeti zahtjev za dozvolu izvoza iskopane rude.
Za koliko su ga kupili?
Zijin Copper je 2025. godine ostvario približno 48,4 milijarde dinara (oko 400 milijuna eura) prihoda samo od prodaje zlata. Ukupni prihodi od bakra, zlata i srebra iznosili su oko 227,6 milijardi dinara. Najveći dio prihoda ostvaren je od bakra (173,4 milijarde dinara).
Na temelju prihoda može se procijeniti da je srbijanska središnja banka u prosjeku plaćala oko tri tisuće eura za 31,1 gram (trojsku uncu) zlata. Cijena na burzi 2025. godine kretala se od 2.500 do 3.700 eura po trojskoj unci.
Utrostručene zlatne rezerve u 14 godina
NBS kupuje zlato u domaćoj valuti, srpskim dinarima, čime povećava svoje devizne rezerve. Uz kupnju na domaćem tržištu, NBS je dio zlata kupila i na međunarodnom tržištu, ukupno oko 17 tona.
U ožujku ove godine zlatne rezerve Srbije dosegnule su 53,7 tona, više nego tri puta više nego 2012. godine (nešto manje od 15 tona), a njihova vrijednost, prema trenutačnoj tržišnoj cijeni zlata, iznosi oko 6,9 milijardi eura. U odnosu na 2012. godinu porasle su 11 puta, jer je u međuvremenu znatno porasla i cijena zlata.
Iz NBS-a su za Forbes Srbija poručili da namjeravaju nastaviti kupovati zlato na domaćem tržištu.
