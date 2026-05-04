Kinezi iskopali rekordnu količinu zlata u Srbiji i sve prodali jednom kupcu

U ožujku ove godine zlatne rezerve Srbije dosegnule su 53,7 tona, više nego tri puta više nego 2012. godine (nešto manje od 15 tona), a njihova vrijednost, prema trenutačnoj tržišnoj cijeni zlata, iznosi oko 6,9 milijardi eura. U odnosu na 2012. godinu porasle su 11 puta, jer je u međuvremenu znatno porasla i cijena zlata.