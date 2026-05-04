OČEKIVANJA I REALNOST

Ryanair fotografijom aviona JAT-a iz 60-ih odgovorio zahtjevnim putnicima

04. svi. 2026. 11:26
A Ryanair plane lands at Palma de Mallorca airport on November 29, 2025. (Photo by Jaime REINA / AFP)
Ryanair je na društvenim mrežama duhovito odgovorio putnicima koji od niskobudžetnih letova očekuju više nego što realno dobivaju.

Kao ilustraciju, aviokompanija je iskoristila fotografiju iz zrakoplova nekadašnjeg JAT-a iz 60-ih godina, na kojoj se vidi prava mala gozba – putnici dobivaju kompletan obrok, s više jela, pecivima, voćem i poslugom koja danas djeluje gotovo nezamislivo.

Uz natpis "putnici: plate 19,99 €, a očekuju“, ova objava jasno povlači paralelu između nekadašnjeg luksuza u zračnom prometu i današnje realnosti jeftinih karata.

Za cijenu niskobudžetne karte ne dolazi i usluga kakva je nekada bila standard.

Fotografija je brzo privukla pažnju jer podsjeća koliko se iskustvo letenja promijenilo – od elegancije i obilnih obroka do minimalizma i dodatne naplate za gotovo svaku sitnicu. Šlag na torti je standard zrakoplovnih letova JAT-a iz 60-ih godina.

