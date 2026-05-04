Ryanair fotografijom aviona JAT-a iz 60-ih odgovorio zahtjevnim putnicima

Ryanair je na društvenim mrežama duhovito odgovorio putnicima koji od niskobudžetnih letova očekuju više nego što realno dobivaju.
Oglas
Kao ilustraciju, aviokompanija je iskoristila fotografiju iz zrakoplova nekadašnjeg JAT-a iz 60-ih godina, na kojoj se vidi prava mala gozba – putnici dobivaju kompletan obrok, s više jela, pecivima, voćem i poslugom koja danas djeluje gotovo nezamislivo.
Uz natpis "putnici: plate 19,99 €, a očekuju“, ova objava jasno povlači paralelu između nekadašnjeg luksuza u zračnom prometu i današnje realnosti jeftinih karata.
Za cijenu niskobudžetne karte ne dolazi i usluga kakva je nekada bila standard.
Fotografija je brzo privukla pažnju jer podsjeća koliko se iskustvo letenja promijenilo – od elegancije i obilnih obroka do minimalizma i dodatne naplate za gotovo svaku sitnicu. Šlag na torti je standard zrakoplovnih letova JAT-a iz 60-ih godina.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas