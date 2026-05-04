Oglas

blokada tjesnaca

Iran reagirao na Trumpov plan za Hormuz: "Upozoravamo sve oružane snage, pogotovo američke..."

author
N1 Info
|
04. svi. 2026. 08:55
Ships and boats in the Strait of Hormuz, Musandam, Oman, May 1, 2026.
REUTERS/Stringer

Iran upozorava američke snage na napade ako pokušaju ući u Hormuški tjesnac

Oglas

Iranska vojska objavila je priopćenje kao odgovor na najavu Donalda Trumpa pomorske misije za izvlačenje nasukanih brodova iz Hormuškog tjesnaca, prenosi Al Jazeera.

Navodi se da je sigurnost tog plovnog puta „u rukama oružanih snaga Islamske Republike Iran“ te se upozorava da se „svaki siguran prolazak i plovidba u bilo kojim okolnostima“ trebaju „provoditi u koordinaciji s oružanim snagama“.

„Održavat ćemo i upravljati sigurnošću Hormuškog tjesnaca svim svojim snagama te pozivamo sve trgovačke brodove i tankere da se suzdrže od bilo kakvog prolaska bez koordinacije s oružanim snagama raspoređenima u Hormuškom tjesnacu kako njihova sigurnost ne bi bila ugrožena“, navodi vojska.

„Upozoravamo da će svaka strana oružana sila, osobito agresivna američka vojska, biti napadnuta ako pokuša približiti se i ući u Hormuški tjesnac.“

Teme
američko-iranske napetosti hormuški tjesnac iranska vojska pomorska sigurnost pomorske prijetnje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ