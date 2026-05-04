Iran upozorava američke snage na napade ako pokušaju ući u Hormuški tjesnac
Iranska vojska objavila je priopćenje kao odgovor na najavu Donalda Trumpa pomorske misije za izvlačenje nasukanih brodova iz Hormuškog tjesnaca, prenosi Al Jazeera.
Navodi se da je sigurnost tog plovnog puta „u rukama oružanih snaga Islamske Republike Iran“ te se upozorava da se „svaki siguran prolazak i plovidba u bilo kojim okolnostima“ trebaju „provoditi u koordinaciji s oružanim snagama“.
„Održavat ćemo i upravljati sigurnošću Hormuškog tjesnaca svim svojim snagama te pozivamo sve trgovačke brodove i tankere da se suzdrže od bilo kakvog prolaska bez koordinacije s oružanim snagama raspoređenima u Hormuškom tjesnacu kako njihova sigurnost ne bi bila ugrožena“, navodi vojska.
„Upozoravamo da će svaka strana oružana sila, osobito agresivna američka vojska, biti napadnuta ako pokuša približiti se i ući u Hormuški tjesnac.“
