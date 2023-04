Kakvo nas vrijeme čeka za produženi vikend?

Podijeli :

Pixabay / ilustracija

Danas se na Jadranu očekuje većinom sunčano vrijeme, a u unutrašnjosti djelomice sunčano, osobito poslijepodne na zapadu uz više oblaka mjestimice moguće malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Najviša dnevna tempratura zraka uglavnom između 17 i 22 °C.

Prognoza za danas

Istočna Hrvatska

Djelomice sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 18 °C.

Središnja Hrvatska

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Popodne uz granicu sa Slovenijom mala mogućnost za kišu ili pokoji pljusak. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura između 16 i 18 °C.

Gorski kotar i Lika

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Malo kiše ili pokojeg pljuska može biti uglavnom popodne. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 14 do 18 °C.

Istra

Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku a poslijepodne ponegdje u unutrašnjosti i na sjeveru Istre uz povećanje naoblake kratkotrajna kiša ili pljusak. Prijepodne će puhati slaba, ponegdje do umjerena bura i istočni vjetar, zatim uglavnom slab jugozapadni i zapadni vjetar koji će u noći okrenuti na buru. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 17 do 20 °C.

Sjeverni Jadran

Na otocima većinom sunčano. Uz obalu povremeno umjerena naoblaka, a u Istri uz prolazno više oblaka ponegdje može pasti malo kiše. Jutarnja slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 20 °C.

Dalmacija

Na obali pretežno sunčano, no u unutrašnjosti sredinom dana i poslijepodne umjeren razvoj oblaka. Slaba do umjerena bura sredinom dana u okretanju na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 21 °C.

Sutra pljuskovi

Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima očekuje se sutra. U unutrašnjosti mjestimice malo kiše, a poslijepodne i navečer su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, a uz obalu umjeren jugoistočni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, a na Jadranu od 11 do 15 °C. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 23 °C.

Kakvo se vrijeme očekuje u nedjelju i ponedjeljak?

Djelomice sunčano, ali nestabilno. Povremeno lokalno može pasti malo kiše, uglavnom u obliku poslijepodnevnih pljuskova. U ponedjeljak pljuskovi su mogući i na moru. Slab do umjeren jugoistočni i južni vjetar, okrenut će na buru na sjevernom Jadranu, a u unutrašnjosti će prolazno zapuhati sjeveroistočnjak. U ponedjeljak umjereno jugo. Temperatura zraka na moru bez veće promjene, a u unutrašnjosti dnevne vrijednosti u blagom padu, prenosi Index.hr.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.