potražnja ostaje visoka
Aviokompanije će dizati cijene i nakon što goriva pojeftine
Rastući troškovi avionskog goriva zbog rata u Iranu dovest će do znatno viših cijena avionskih karata. No ne treba očekivati da će cijene pasti čak i kada gorivo pojeftini.
Više cijene ne potiče samo gorivo, već i snažna potražnja za putovanjima. Unatoč poskupljenjima, putnici u rekordnim brojevima rezerviraju letove. Dok god potražnja ostaje visoka, cijene će se vjerojatno zadržati bez obzira na kretanje cijene goriva, piše CNN.
„Što dulje potrošači plaćaju ove cijene i što se zrakoplovne kompanije više naviknu na takav prihod, veća je vjerojatnost da će se one zadržati“, rekao je izvršni direktor Uniteda Scott Kirby. Putnici te kompanije sada u prosjeku plaćaju 20% više po prijeđenoj milji nego prošle godine.
Na pitanje hoće li cijene ostati visoke i kad gorivo pojeftini, direktor American Airlinesa Robert Isom rekao je da su putnici već spremni plaćati više za dodatne pogodnosti poput većeg prostora za noge ili sjedala bliže prednjem dijelu aviona.
„Optimističan sam u vezi s onim što to znači za naše poslovanje“, rekao je Isom analitičarima, dodajući da su ljetne rezervacije ostale snažne unatoč povećanju cijena.
Cijena avionskog goriva, koja se od početka godine otprilike udvostručila, jedan je od glavnih razloga rasta cijena. Gorivo je drugi najveći trošak aviokompanija, odmah iza rada.
Četiri najveća američka prijevoznika — United, American, Delta i Southwest — prošle su godine zajedno trošili oko 100 milijuna dolara dnevno na gorivo, i to u razdoblju relativno niskih cijena. Danas plaćaju milijarde više. Delta je, primjerice, izvijestila o dodatnih 2 milijarde dolara troška goriva samo u ovom kvartalu.
Dio tih troškova prebacuje se na putnike. Već sada plaćaju oko 20% više po milji nego prije godinu dana, a očekuje se daljnji rast cijena.
Operativni direktor Southwest Airlinesa Andrew Watterson rekao je da je ove godine već bilo pet općih povećanja cijena u industriji, a najavljena su i nova. Sve kompanije ističu da su zasad nadoknadile samo dio povećanih troškova.
Cijene ne ovise samo o troškovima
No cijene karata ne određuju se isključivo prema troškovima leta, objašnjava Zach Griff, autor newslettera o zrakoplovstvu.
Cijene ponajviše ovise o potražnji — za određenom rutom, vremenom polaska i razinom konkurencije.
Primjerice, letovi sredinom tjedna ili noćni letovi obično su jeftiniji od onih u udarnim terminima poput petka poslijepodne. Također, putnici često plaćaju manje po milji na popularnim dugim relacijama nego na kraćim rutama s manjom potražnjom.
Zrakoplovne kompanije ukidaju neke manje isplative letove koji su postali gubitaši zbog visokih troškova goriva. United je, primjerice, smanjio planirani raspored za oko 5% do rujna. Uklanjanje jeftinijih opcija dodatno podiže prosječnu cijenu karata.
Dok putnici i dalje kupuju karte, kompanije znaju da mogu zadržati više cijene na preostalim letovima.
„Konačne cijene oblikovat će se prema tržišnim uvjetima“, rekao je Watterson.
Postoji i mogućnost da Spirit Airlines, poznat po vrlo niskim cijenama, ne izdrži pritisak visokih troškova goriva. Ova kompanija, koja je u posljednje dvije godine dvaput proglasila stečaj, upozorila je u ožujku da bi mogla prestati poslovati. Trumpova administracija razmatra mogućnost pomoći ili čak kupnje kompanije kako bi opstala. Čak i ako preživi, bit će znatno manja, a i druge niskobudžetne kompanije suočavaju se s poteškoćama.
