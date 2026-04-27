FOTO, VIDEO / Iranski ministar se oglasio iz Rusije i optužio SAD. Poslao i apel susjednim državama

Evo kratkog pregleda najnovijih izjava Donalda Trumpa o mirovnim pregovorima, nakon što je otkazao posjet svojih izaslanika Pakistanu radi pregovora.

Trump je u nedjelju za Fox News izjavio da se Iran može obratiti SAD-u ako želi pregovarati.

Rekao je:

„Ako žele razgovarati, mogu doći k nama ili nas mogu nazvati. Znate, postoji telefon. Imamo dobre, sigurne linije.“

Također je naznačio glavnu prepreku u pregovorima:

„Oni znaju što mora biti u sporazumu. Vrlo je jednostavno: ne mogu imati nuklearno oružje; inače nema razloga za sastanak.“

Neposredno nakon što je u petak otkazao put svojih izaslanika, Trump je rekao da oni neće „putovati 15 ili 16 sati kako bi se sastali s ljudima za koje nitko nikada nije čuo“.

Dodao je i da je Iran „ponudio mnogo, ali nedovoljno“.