FOTO, VIDEO / Iranski ministar se oglasio iz Rusije i optužio SAD. Poslao i apel susjednim državama

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči stigao je u Rusiju na razgovore s predsjednikom Vladimirom Putinom, dok Teheran pojačava diplomatske napore kako bi okončao rat sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Dok traju pakistanski pokušaji oko medijacije primirja, izraelske snage nastavljaju bombardirati južni Libanon unatoč primirju postignutom uz posredovanje SAD-a, pri čemu je u nedjelju ubijeno najmanje 14 ljudi, uključujući i djecu, piše Al Jazeera.
11:14
VIDEO / IDF objavio snimke masovnih zračnih udara u Libanonu
10:42
Aragči za neuspjeh pregovora optužio SAD
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je da su „pretjerani zahtjevi” Sjedinjenih Američkih Država doveli do propasti mirovnih pregovora održanih u Islamabadu.
Aragči je nakon slijetanja u Moskvu lokalnim novinarima rekao kako će sa saveznicima u Ruskoj Federaciji razgovarati o izraelsko-američkom ratu protiv Irana na Bliskom istoku. U izjavi farskom, podijeljenoj putem njegovog kanala na Telegramu, dodao je da su razgovori u Islamabadu trebali definirati uvjete pod kojima bi se pregovori o trajnom miru mogli nastaviti.
Iranski šef diplomacije osvrnuo se i na zatvaranje Hormuškog tjesnaca, dodavši da sigurnost plovidbe kroz taj strateški važan kanal ostaje globalno pitanje. Pozvao je susjedne države, uključujući Oman, čije teritorijalne vode, zajedno s iranskim, sadrže Hormuz, na suradnju u zajedničkom interesu.
10:33
Izraelski napadi u Libanonu ubili su 14 ljudi, Hezbolah uzvraća
Izraelski napadi u Libanonu ubili su 14 ljudi, dok Hezbollah uzvraća napadima dronovima, izvještava Al Jazeera.
To dolazi u trenutku novih izraelskih prijetnji raseljavanjem stanovnika sjeverno od rijeke Litani.
10:09
VIDEO / Kolone izraelskih tenkova duž granice s Libanonom
Izraelska vojna vozila i kolone tenkova viđeni su 26. travnja kako se kreću duž sjeverne granice, dok su se stupovi dima uzdizali iz južnog Libanona, što ukazuje na nastavak neprijateljstava između Izraela i Hezbolaha unatoč primirju postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, piše Reuters.
Iako je primirje stupilo na snagu sredinom travnja, borbe i dalje traju, što uključujući izraelske zračne napade i Hezbolahove odgovore, razmjenu vatre i vojno prisustvo na terenu.
IDF i dalje okupira velike dijelove južnog Libanona.
09:54
Izrael ubio najmanje 51 libanonskog civila u jučerašnjim zračnim napadima
Najmanje 51 libanonski civil ubijen je ili ranjen tijekom jučerašnjeg dana nakon više od 20 izraelskih zračnih napada širom južnog Libanona, prema službenim podacima koje prenosi dopisnik Press TV-a.
Ubijeno je 14 osoba, uključujući dvije žene i dvoje djece, dok je 37 ljudi ranjeno.
Broj žrtava nije konačan jer su napadi još uvijek u tijeku.
09:51
„Imamo dobre, sigurne linije“: Trumpovi najnoviji komentari o stanju mirovnih pregovora
Evo kratkog pregleda najnovijih izjava Donalda Trumpa o mirovnim pregovorima, nakon što je otkazao posjet svojih izaslanika Pakistanu radi pregovora.
Trump je u nedjelju za Fox News izjavio da se Iran može obratiti SAD-u ako želi pregovarati.
Rekao je:
„Ako žele razgovarati, mogu doći k nama ili nas mogu nazvati. Znate, postoji telefon. Imamo dobre, sigurne linije.“
Također je naznačio glavnu prepreku u pregovorima:
„Oni znaju što mora biti u sporazumu. Vrlo je jednostavno: ne mogu imati nuklearno oružje; inače nema razloga za sastanak.“
Neposredno nakon što je u petak otkazao put svojih izaslanika, Trump je rekao da oni neće „putovati 15 ili 16 sati kako bi se sastali s ljudima za koje nitko nikada nije čuo“.
Dodao je i da je Iran „ponudio mnogo, ali nedovoljno“.
08:35
Najžešći Netanyahuovi rivali sklopili pakt — idu u rušenje njegove Vlade
Dvojica najvećih rivala izraelskog premijera Benjamina Netanyahua najavila su udruživanje snaga kako bi pokušali srušiti njegovu koalicijsku vladu.
08:34
Aragči: Međusobne konzultacije Irana i Omana oko Hormuza "nužne"
Iranski ministar vanjskih poslova osvrnuo se i na svoje nedavne posjete Pakistanu i Omanu u izjavama za medije nakon dolaska u Sankt Peterburg.
Prema novinskoj agenciji IRNA, Abas Aragči je rekao da je njegov put u Islamabad bio „vrlo produktivan” te da su održane „dobre konzultacije”, tijekom kojih su dužnosnici „razmotrili prethodne događaje i specifične uvjete pod kojima bi se pregovori između Irana i SAD-a mogli nastaviti”.
Govoreći o posjetu Omanu, Aragči je kazao da su dvije strane razgovarale o Hormuškom tjesnacu.
„Iran i Oman su dvije obalne države Hormuškog tjesnaca, zbog čega su međusobne konzultacije nužne – posebno jer je siguran prolaz kroz tjesnac postao važno globalno pitanje”, citiran je.
„Prirodno je da kao dvije obalne države ovog tjesnaca moramo voditi dijalog kako bismo osigurali ostvarenje zajedničkih interesa i ostali usklađeni u svakom poduzetom koraku, budući da su interesi i Irana i Omana izravno uključeni.”
Aragči je dodao da postoji „visok stupanj suglasnosti” između Irana i Omana te da su se obje strane složile „da se konzultacije trebaju nastaviti na razini stručnjaka”.
08:20
Iran dao prijedlog za kraj rata i otvaranje Hormuškog tjesnaca
Putem pakistanskih posrednika Iran je dao Sjedinjenim Američkim Državama prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i završetku rata, izvjesila je američka novinska organizacija Axios.
08:19
Aragči kaže da će sastanak s Putinom „biti dobra prilika za razgovor o razvoju rata
Iranski ministar vanjskih poslova stigao je u Sankt Peterburg na razgovore s visokim ruskim dužnosnicima, uključujući predsjednika Vladimira Putina.
Po dolasku, Aragči je za iranske medije izjavio da je u Rusiju doputovao „s ciljem nastavka bliskih konzultacija između Teherana i Moskve o regionalnim i međunarodnim pitanjima“.
Rekao je da će njegov sastanak s ruskim predsjednikom kasnije tijekom dana „biti dobra prilika za razgovor o razvoju rata i razmatranje najnovije situacije“.
„Uvjeren sam da će ove konzultacije i koordinacija između dviju zemalja u tom pogledu biti od posebne važnosti“, dodao je.
