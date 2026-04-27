AFERA PO BABI I STRIČEVIMA
Svjedok Šafran: Mandac se raspitivala za natječaj, jednom je rekla da je pitao ministar
Svjedočenjem bivšeg zaposlenika Ministarstva gospodarstva Adriana Šafrana, koji je kazao da se nekadašnja državna tajnica Ana Mandac raspitivala za pojedine subjekte natječaja za dodjelu potpora, na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje bivšim ministrima za aferu 'Po babi i po stričevima'.
"U nekoliko navrata se raspitivala za pojedine subjekte, no zbog proteka vremena ne sjećam se imena tih tvrtki. Nakon njezinih upita provjeravao sam koliko su ti subjekti imali bodova. Jednom je rekla da je to pitao ministar, ali uglavnom nije govorila zašto je to zanima", posvjedočio je Šafran.
Svjedok je kazao da je obrađivao dokumentaciju prijavljenih na natječaj temeljem koje su dodjeljivani bodovi i potpore onima koji su zadovoljili uvjete. Rekao je i da mu je bila nadređena Danijela Žagar koja je, kako je istaknuo, bila zadužena za sve detalje, ali i da nije sudjelovao na sastancima kada se donosio projekt potpore.
Šafran je rekao da nakon zaključenja projekata nije bilo naknadnih isplata potpora te da nije komunicirao s optuženim ministromDarkom Horvatom.
Tko je sve uključen u aferu?
Uz Horvata, prvog ministra uhićenog tijekom mandata, optužnicom su obuhvaćeni bivši ministri Tomislav Tolušić i Josip Aladrović i nekadašnji potpredsjednik vlade Boris Milošević.
Uskokova optužnica za aferu 'Po babi i po stričevima' tereti Horvata, Tolušića i Miloševića Za pogodovanje pri dodjeli novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, a bivšeg ministra Josipa Aladrovića i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića za nezakonita zapošljavanja.
Postupak protiv njih ranije je razdvojen od slučaja u kojem je u prosincu 2022. nekadašnja Horvatova pomoćnica Ana Mandac priznala krivnju i nagodila se s tužiteljstvom pa je osuđena na rad za opće dobro.
Horvat jedini bio u istražnom zatvoru
Horvata, koji je jedini u ovom slučaju bio u istražnom zatvoru, Uskok tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Mandac, na poticanje suokrivljenika nezakonito dodijelio bespovratnih 2,6 milijuna kuna.
Uz Horvata, Mandac, Žuneca i Mišković u tom su kraku slučaja Uskokovom optužnicom obuhvaćeni i Tolušić te Milošević, bivši potpredsjednik vlade iz redova SDSS-a, jer je dio novca dodijeljen pripadnicima srpske nacionalne manjine.
Iz tog je slučaja proizašla i istraga protiv bivšeg ministra rada i socijalne skrbi Aladrovića kojega Uskok tereti za pogodovanje prilikom dva zapošljavanja 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).
Proširenjem istrage je uz Aladrovića bio osumnjičen i Juzbašić, gradonačelnik Županje i bivši HDZ-ovac, kasnije nezavisni kandidat kojeg je podržao Domovinski pokret.
Juzbašića optužnica tereti da je preko Mandac tražio od Aladrovića da pogoduje pri zapošljavanju u HZMO-u, što je Aladrović i učinio dostavivši kandidatkinji zadatke koji će biti postavljeni na testiranju.
Nakon pokretanja istrage 2022. Aladrović i Milošević su neko vrijeme ostali na ministarskim funkcijama što je bio prvi slučaj da su pod istragom dvojica vladinih članova.
