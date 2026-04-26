FOTO, VIDEO / Trump: Pucnjava dokazuje da mi treba velika plesna dvorana u Bijeloj kući

Predsjednik SAD-a Donald Trump i prva dama Melania Trump izgurani su s večere Udruge dopisnika Bijele kuće od strane agenata Tajne službe u subotu navečer nakon što je muškarac otvorio vatru sačmaricom na sigurnosno osoblje, rekli su dužnosnici.
Naoružani muškarac pucao je na agenta Tajne službe, rekao je dužnosnik FBI-a za Reuters. Otprilike dva sata nakon incidenta, Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da je policajca spasio njegov pancirni prsluk i da je u "dobrom stanju".
18:52
prije 0 min.
CNN: Osumnjičeni se u manifestu nazivao "prijateljskim saveznim atentatorom"
Osumnjičeni napadač na sinoćnjoj večeri dopisnika Bijele kuće u manifestu koji je nekoliko minuta prije incidenta podijelio s članovima obitelji nazvao se "prijateljskim saveznim atentatorom“, rekao je izvor upoznat sa slučajem za CNN.
U manifestu se navodi da je osumnjičeni namjeravao ciljati dužnosnike administracije, ali je također istaknuo da ne planira napadati policiju, dodaje izvor.
17:53
prije 59 min.
Trump tvrdi da pucnjava dokazuje potrebu za plesnom dvoranom
Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je iskoristio pucnjavu na večeri za dopisnike u Washingtonu kako bi naglasio važnost izgradnje ogromne plesne dvorane uz Bijelu kuću, koja se suočava s pravnim zaprekama.
Pucnjevi su ispaljeni u subotu navečer dok su agenti tajne službe obuzdavali napadača koji je pokušao upasti na večeru dopisnika Bijele kuće, kojoj su prisustvovali Trump, visoki vladini dužnosnici i stotine novinara.
Godišnji događaj održan je u hotelu Washington Hilton, nekoliko blokova sjeverno od Bijele kuće.
"Ono što se dogodilo sinoć upravo je razlog zašto naša sjajna vojska, tajna služba, policija i, iz različitih razloga, svaki predsjednik u posljednjih 150 godina, ZAHTIJEVAJU da se velika, sigurna i zaštićena plesna dvorana izgradi NA TERENU BIJELE KUĆE", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.
Plesna dvorana vrijedna 400 milijuna dolara postala je strastveni Trumpov projekt i on ju često spominje u javnim nastupima, na konferencijama za novinare i sastancima.
U svojoj nedjeljnoj objavi, Trump je pohvalio sigurnosne značajke predložene plesne dvorane, koja se suočila s brojnim javnim kritikama zbog svoje veličine i nedostatka konzultacija.
"Ne može se izgraditi dovoljno brzo! Iako je prekrasna, ima sve sigurnosne značajke najviše razine koje postoje“, dodao je.
Trump je također spomenuo plesnu dvoranu tijekom žurno sazvane konferencije za novinare u subotu navečer nakon pucnjave.
Američki sudac početkom mjeseca rekao je da Trump ne može izgraditi svoju planiranu plesnu dvoranu na mjestu srušenog istočnog krila Bijele kuće bez odobrenja Kongresa, čime je zasad zaustavljen taj napor republikanskog predsjednika.
U svojoj odluci, Leon je rekao da nijedan savezni zakon "ni blizu" ne daje predsjedniku ovlasti za rušenje Istočnog krila i izgradnju plesne dvorane privatnim sredstvima.
"Predsjednik Sjedinjenih Država je upravitelj Bijele kuće za buduće generacije Prvih obitelji. Međutim, on nije vlasnik!" napisao je Richard Leon.
Ministarstvo pravosuđa podnijelo je žalbu žalbenom sudu za Okrug Columbia sa sjedištem u Washingtonu nekoliko sati nakon odluke suca.
Trump zagovara plesnu dvoranu kao definirajući dodatak Bijeloj kući i trajni simbol svoga predsjedništva.
16:50
prije 2 h
VIDEO / Evo što je radio šef FBI-ja dok se pucalo u Trumpovoj blizini
Na društvenim mrežama se pojavila nova snimka s Gala večere, na kojoj se vidi šef FBI-ja Kash Patel kako se saginje dok traje pucnjava i ostaje sjediti.
16:12
prije 2 h
Prvi rezultati istrage
U emisiji NBC-a Meet the Press, v.d. državnog odvjetnika SAD-a Todd Blanche rekao je kako je motiv osumnjičenog napadača još uvijek pod istragom, ali da "preliminarni" nalazi sugeriraju da je ciljao administrativne dužnosnike, "vjerojatno" uključujući i predsjednika.
Dodao je da istražitelji pregledavaju izvješća da je navodni napadač sastavio oružje u hotelu, dodajući da osumnjičenik "nije stigao daleko".
"Jedva je probio perimetar", kazao je Blanche. Dodao je da je osumnjičenik vjerojatno putovao vlakom iz Los Angelesa u Chicago, a zatim u Washington DC.
Potvrdio je i da će osumnjičenik biti formalno optužen u ponedjeljak.
15:57
prije 2 h
London se premišlja oko sutrašnjeg putovanja kralja Charlesa u posjet Trumpu
Buckinghamska palača priopćila je da će se u nedjelju održati razgovori s američkim vlastima kako bi se utvrdilo hoće li pucnjava na večeri kojoj je prisustvovao predsjednik Donald Trump utjecati na planiranje državnog posjeta kralja Charlesa SAD-u sljedećeg tjedna.
14:24
prije 4 h
Procurila slika s društvenih mreža u kojoj optuženik nosi majicu s IDF natpisom
Procurila je slika objave s Instagram profila Colea Thomasa Allena, prije nego što je uklonjen.
14:10
prije 4 h
Navodni napadač bio je instruktor, diplomirao na prestižnom sveučilištu – CBS
Navodni napadač koji je sinoć otvorio vatru na večeri dopisnika Bijele kuće bio je instruktor iz Kalifornije koji je pohađao vrhunsko sveučilište, izvještava CBS News, partner BBC-ja u SAD-u.
Osumnjičenik – kojeg su američki mediji identificirali kao Colea Thomasa Allena – radio je kao predavač u jednoj obrazovnoj/tutorskoj službi u Torranceu, rekli su za CBS dva policijska dužnosnika. Nije jasno je li još uvijek bio zaposlen u toj tvrtki.
Kalifornijski institut za tehnologiju (Caltech) potvrdio je za CBS u e-poruci da je Allen diplomirao 2017. godine, ali nije dao dodatne pojedinosti.
13:51
prije 5 h
Ursula von der Leyen kaže da je razgovarala s Trumpom
Ursula von der Leyen objavila je na platformi X kako je razgovarala Donaldom Trumpom nakon pucnjave u Washingtonu.
"Zahvaljujući sigurnosnim službama nitko nije ozbiljnije ozlijeđen, a ranjeni se policajac oporavlja", poručila je predsjednica Europske komisije.
12:40
prije 6 h
„Višeslojne” sigurnosne mjere pod povećalom nakon pucnjave
Pucnjava na gala večeri Udruge izvjestitelja iz Bijele kuće u subotu navečer ponovno je pokrenula pitanja o zaštiti koja se pruža američkim političkim čelnicima u vrijeme rastućeg političkog nasilja.
Stotinama agenata iz nekoliko agencija za provođenje zakona povjereno je osiguranje gala večere u washingtonskom hotelu Hilton kojoj se ove godine odazvao američki predsjednik Donald Trump nakon godina bojkota.
Unatoč tome, osumnjičenik sa sačmaricom i drugim oružjem uspio je stići do prostora samo kat iznad plesne dvorane u Washingtonu gdje je večerala izvanredna koncentracija članova administracije, visokorangiranih zastupnika i poznatih osoba.
Uz Trumpa su bili potpredsjednik J. D. Vance, državni tajnik Marco Rubio, šef Pentagona Pete Hegseth, državni odvjetnik Todd Blanche, ministar financija Scott Bessent, ministar unutarnjih poslova Doug Burgum i drugi vladini dužnosnici, mnogi i s vlastitim osiguranjem.
"To nije osobito sigurna zgrada", kaže Trump
Prerano je reći je li bilo propusta ili loše komunikacije.
Ipak, prošlo je manje od dvije godine od dva pokušaja atentata na Trumpa tijekom predsjedničke kampanje 2024. godine. Najnoviji incident sugerira da čak i najopsežniji nacionalni aparat osiguranja ima ranjive točke.
Šef policije u Washingtonu rekao je da je osumnjičeni napadač, naoružan sačmaricom, pištoljem i noževima, odsjeo u hotelu Washington Hilton gdje se održavala večera.
Na konferenciji za novinare u Bijeloj kući brzo nakon incidenta, Trump je pohvalio one na prvoj liniji, uključujući Tajnu službu.
Osvrnuo se i na opasnosti koje nosi predsjednički položaj, napominjući da su neki njegovi prethodnici ubijeni. No dodao je da osumnjičenik nije bio blizu "provaljivanja" vrata plesne dvorane.
"To nije osobito sigurna zgrada", rekao je Trump o hotelu udaljenom oko 10 minuta vožnje od Bijele kuće. Na istom mjestu se odvio pokušaj atentata na tadašnjeg predsjednika Ronalda Reagana 1981. godine.
Otprilike 2600 posjetitelja moralo je proći kroz detektore metala kako bi ušli u podrumsku plesnu dvoranu, ali trebali su samo pokazati kartu za ulazak u sam hotel, koji je također bio otvoren za goste.
Budući da je ulaz u prostor bio okružen prosvjednicima protiv rata Trumpove administracije protiv Irana, posjetitelje gala večere se brzo propuštalo.
Na video snimci se vidi kako napadač juri niz hodnik pokraj sigurnosne kontrolne točke. Zatim je pucao u pripadnika osiguranja prije nego što je oboren, prema vlastima.
U plesnoj dvorani su gosti još uvijek jeli salatu od mladog graška i burrate kada su gosti u stražnjem dijelu dvorane rekli da su čuli pucnjavu.
Agenti Tajne službe brzo su sklonili Trumpa i Vancea s glavnog stola. Uplašeni gosti su se sakrili ispod stolova.
Osiguranje članova Trumpove administracije, uključujući Rubia, Bessenta i Burguma, gurnule su ih na tlo i formirale ljudske štitove.
Trump, koji je izbjegao smrt 2024. kada mu je napadač metkom okrznuo uho tijekom predizbornog skupa, htio je da se svečanost nastavi, rekli su dužnosnici Bijele kuće.
Trump je kasnije rekao novinarima da je Tajna služba utvrdila da bi nastavak događaja bio nemoguć.
12:09
prije 6 h
Bivši član Tajne službe objasnio kako je napadač protrčao pored osiguranja
Bivši agent Tajne službe Barry Donadio kaže da je snimke sinoćnjeg incidenta gledao „u šoku kao i svi ostali”.
