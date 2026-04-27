Jedna od najbogatijih europskih zemalja na koljenima: "Morao sam odseliti, mirovina od 2000 nije dovoljna"

Rastući fiksni troškovi sve više opterećuju stanovništvo Švicarske. Čak tri milijuna poreznih obveznika gotovo da nemaju ili uopće nemaju nikakvu imovinu na raspolaganju.
Za sve veći broj Švicarki i Švicaraca novčanik je na kraju mjeseca prazan. Tri milijuna poreznih obveznika u Švicarskoj nema ili ima vrlo malo imovine. Često je za to odgovorna kombinacija niskih prihoda i rastućih fiksnih troškova.
Za kućanstva s niskim prihodima posebno je veliko opterećenje zbog rasta najamnina i premija zdravstvenog osiguranja. To dovodi do toga da mnogi jedva išta mogu uštedjeti ili uopće ne mogu ništa staviti na stranu.
Prema velikom istraživanju čitatelja Blicka, u kojem je sudjelovalo više od 7000 ljudi, situacija je alarmantna.
Za mnoge štednja nije opcija
Anketa među čitateljima s više od 7000 sudionika pokazuje da čak 13 posto čitatelja nakon podmirenja fiksnih troškova više nema nikakav preostali mjesečni budžet. Kod 18 posto raspoloživi preostali prihod iznosi manje od 500 franaka (oko 500 eura). Njih 23 posto navelo je da mjesečno na raspolaganju ima samo između 500 i 1.500 franaka (između 500 i 1.600 eura)
Za sljedećih 19 posto situacija je nešto bolja. Oni svaki mjesec imaju između 1.500 i 3.000 franaka više nego što im je potrebno za život. Preostalih 27 posto ima mjesečni višak veći od 3.000 franaka.
"Često moram preskakati obroke“
Najviše se javljaju članovi zajednice s obiteljima.
"Radim 100 posto, moja partnerica 20 posto. S troje djece svaki mjesec nam ostaje sve manje za život jer sve poskupljuje. Plaće više ne rastu“, Mathias Reimann
"Kako bih prehranio obitelj, prihvatio sam dodatni posao. Inače ne bih mogao plaćati ni poreze ni zdravstveno osiguranje“, kaže Engin Harun
"Primam invalidsku mirovinu i dodatnu naknadu. Zdravstveno osiguranje i najamnina su pokriveni, ali mi nakon toga ne ostaje mnogo. Ako stigne veći račun, više nema nikakvog prostora. Često moram preskakati obroke jer si ne mogu priuštiti kupovinu hrane“, kaže Miriam Schenk.
Umirovljenik Roland Zaugg odlučio se iseliti u Španjolsku jer mu mirovina od 1900 franaka ( oko 2000 eura) više nije dovoljna za život u Švicarskoj.
"50 godina sam pomagao u izgradnji Švicarske. Sada moram živjeti u Španjolskoj jer je u Švicarskoj preskupo s mirovinom od 1900 franaka", kaže.
Maria Baumgartner također otkriva svoju situaciju: "Emigrirala sam prije devet godina. Više si ne mogu priuštiti život u Švicarskoj"
