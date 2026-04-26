kemijske promjene

Nikako ne ostavljajte vodu u čaši pored kreveta: Razlog nije higijena

N1 Hrvatska
26. tra. 2026. 18:02
Voda pored kreveta nije opasna, ali kemijske promjene tijekom noći mijenjaju njezin okus.

Onaj težak okus koji osjetite usred noći nije posljedica prašine. Voda pored kreveta satima upija ugljikov dioksid iz zraka, što mijenja njezinu pH vrijednost i stvara blagu ugljičnu kiselinu.

Zašto čaša vode mijenja okus preko noći?

Voda pored kreveta nije bezukusna zbog prašine ili mikroba, već zbog kemije koja se odvija dok spavate, piše krstarica.com.

Čim je ostavite na otvorenom, počinje upijati ugljikov dioksid iz zraka, koji se pretvara u slabu ugljičnu kiselinu i mijenja pH vrijednost tekućine.

Ova razmjena plinova najizraženija je upravo u spavaćoj sobi, gdje zrak koji izdišete tijekom sna izravno mijenja sastav vode u čaši.

Zato onaj prvi jutarnji gutljaj ima prepoznatljiv, težak i blago kiselkast okus koji instinktivno izbjegavamo. Voda je jednostavno „izvjetrela“ na molekularnoj razini.

Skriveni kemijski procesi tijekom sna

Znanost u tome ne vidi nikakvu misteriju. Odstajala voda vas neće otrovati, ali će jednostavno biti neukusna.

Ono što osjećate kao bljutav okus zapravo je precizan odgovor tijela na kemijski proces koji se dogodio u čaši dok ste spavali. Voda je jednostavno „ostarjela“ na zraku.

Kako pokazuju podaci iz studije objavljene u časopisu „Biotechnology and Bioengineering“, otapanje ugljikova dioksida može uzrokovati primjetan pad pH vrijednosti vode.

Što dulje otvorena posuda stoji na noćnom ormariću, to kiselost lagano raste.

Srećom, vaše tijelo vrlo lako podnosi taj pad pH vrijednosti. Zato nema nikakvog razloga za brigu o zdravlju ili paniku.

Važno je samo znati da otvorena posuda ne pruža istu svježinu kao voda izravno iz slavine.

