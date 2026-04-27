TVRDOGLAVA MASNOĆA
Pitali tri trenera koja je najbolja vježba za donji dio trbuha i kako ga trajno zategnuti - svi su rekli isto
Ako pitate ljude koji redovito treniraju koji dio tijela je najteže dovesti u formu, gotovo svi će bez razmišljanja reći trbuh, posebno donji dio. Masnoća u tom području je tvrdoglava, postojana i često posljednja nestaje, bez obzira na trud koji uložite.
Razlog tome nije slučajan. Kako za "Paradu" objašnjava Deborah Luciano, certificirana osobna trenerica i nutricionistica s više od 20 godina iskustva, tijelo ne skladišti i ne gubi masnoću ravnomjerno. Donji dio trbuha jedno je od mjesta gdje se masnoća najlakše skladišti, a na to utječu i stres, san, hormoni i dob. Posebno hormoni poput kortizola i inzulina potiču nakupljanje masnoće u ovom području, zbog čega rezultati često dolaze sporije nego što ljudi očekuju.
Osim toga, u srednjoj dobi dolazi do prirodnog gubitka mišićne mase i usporavanja metabolizma, pa se masti lakše talože. Veliki dio tih naslaga je visceralna masnoća, koja se nalazi duboko u trbuhu i okružuje unutarnje organe, a povezana je s ozbiljnim zdravstvenim problemima poput srčanih bolesti i dijabetesa, piše Nova.rs.
Ali, postoje i dobre vijesti. Redovita tjelovježba može pomoći u smanjenju struka i topljenju upravo ove vrste masnoće, čak i kada broj na vagi ne pada dramatično. Novinari "Prade" pitali su trenere što je najučinkovitije kada je u pitanju donji dio trbuha - i svi su dali isti odgovor.
Deborah Luciano, Rob Moal, certificirani trener u Vancouveru, i Josh York, osnivač i izvršni direktor GYMGUYZ-a, slažu se da je jedna vježba posebno učinkovita - naginjanje zdjelice.
Ova vježba može se činiti jednostavnom, ali aktivira najdublje mišiće trupa, posebno mišić transversus abdominis, koji igra ključnu ulogu u stabilizaciji tijela i formiranju ravnog trbuha. Kako Luciano objašnjava, pokret uključuje lagano rotiranje zdjelice unatrag i smanjenje luka u donjem dijelu leđa, čime se aktivira cijeli "unutarnji korzet" oko trbuha.
Rob Moal dodaje da ova vježba aktivira ne samo duboke trbušne mišiće, već i mišiće duž kralježnice i zdjeličnog dna. Za razliku od klasičnih trbušnjaka koji rade površinske mišiće, ovdje se aktivira cijeli sustav stabilizacije tijela.
Josh York ističe da je ključno držati pokret kontroliranim i bez zamaha, što prisiljava duboke mišiće da obave sav posao. Upravo zato ova vježba daje rezultate koje mnoge standardne vježbe za trbušne mišiće ne mogu postići.
Forma važnija od brzine
Izvođenje je jednostavno: legnete na leđa, savijete koljena, stopala su na podu, a ruke uz tijelo. Udahnite, a zatim pri izdisaju uvucite trbuh i lagano pritisnite donji dio leđa o pod, lagano rotirajući zdjelicu. Zadržite nekoliko sekundi i vratite se u početni položaj.
Stručnjaci naglašavaju da je forma važnija od brzine. Pokret treba izvoditi polako i kontrolirano, uz pravilno disanje. Ako se vježba izvodi brzo i bez kontrole, aktiviraju se pogrešni mišići i gubi se učinak.
Još jedna prednost ove vježbe je što je sigurnija za donji dio leđa. Dok klasični trbušnjaci mogu uzrokovati naprezanje i nelagodu ako se izvode nepravilno, nagib zdjelice potiče pravilno držanje i smanjuje opterećenje kralježnice.
Međutim, sva tri trenera naglašavaju da nijedna vježba sama po sebi nije čarobno rješenje. Donji dio trbuha ne može se "ciljati" za topljenje - tijelo postupno gubi masnoću, a ovaj dio često dolazi posljednji. Zato je, kako kaže Josh York, ova vježba najbolja kao temelj. Nakon što naučite aktivirati duboke mišiće, isti princip možete prenijeti i na druge vježbe poput planka, mostova ili treninga snage, što dodatno pojačava učinak.
Na kraju se svi slažu oko jednog - ako želite vidljive rezultate, trebate kombinirati trening snage, kardio aktivnosti, pravilnu prehranu i dosljednost. Bez toga, ni najbolja vježba neće napraviti razliku.
