Tenisice i cipele imaju užasan miris čim ih izujete? Ovaj trik rješava problem preko noći

Zašto obuća počinje neugodno mirisati? Stopala su prepuna znojnih žlijezda, a kada su satima zatvorena u cipelama, stvara se toplo i vlažno okruženje. Upravo takvi uvjeti idealni su za razmnožavanje bakterija, koje su zapravo glavni uzrok neugodnog mirisa.
Pranje obuće u perilici često uništava ljepilo i oblik cipela, dok parfemi i dezodoransi samo privremeno prikrivaju miris umjesto da riješe problem u korijenu.
Da biste se trajno riješili ove neugodnosti, potrebno je uništiti bakterije i ukloniti vlagu iz obuće. Za to vam nisu potrebni skupi preparati, već samo malo kuhinjske soli i jedan svježi limun.
Kako ukloniti neugodan miris?
Sol kao snažan upijač vlage
Obična kuhinjska ili morska sol odličan je izbor kada je riječ o upijanju tekućine. Djeluje poput prirodne spužve koja izvlači višak vlage iz unutrašnjosti obuće.
Budući da bakterije opstaju isključivo u vlažnom okruženju, sol im oduzima osnovne uvjete za život i razmnožavanje.
Postupak je vrlo jednostavan. U svaku cipelu stavite jednu do dvije žlice krupne soli, zatim je lagano protresite kako bi se kristali ravnomjerno rasporedili, posebno u prednjem dijelu gdje se stopalo najviše znoji. Sol će tijekom noći odraditi svoj posao pa će obuća ujutro biti potpuno suha.
Snaga citrusa protiv neugodnih mirisa
Kako biste dodatno osvježili obuću, uz sol dodajte i limun. Limunska kiselina i eterična ulja iz kore limuna učinkovito uništavaju preostale bakterije i gljivice.
Važno je da ne koristite sok, jer bi ponovno navlažio obuću, već isključivo koru. Ogulite limun i stavite nekoliko većih komada kore izravno na sol u cipeli.
Ostavite da djeluje preko noći. Dok sol upija vlagu, eterična ulja iz kore dezinficiraju i ostavljaju blag, prirodan i svjež citrusni miris. Ujutro samo istresite sadržaj u smeće.
