Nove dojave o bombama u školama diljem Hrvatske

27. tra. 2026. 09:06
06.02.2025., Zagreb - Policija ispred Elektrotehnicke skola i Strojarsko tehnicke skola Frana Bosnjakovica u Konaovoskoj ulici. Nekoliko zagrebackih skola dobilo je dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Photo: Igor Soban/PIXSELL
U tijeku su nove evakuacije više zagrebačkih, splitskih i riječkih škola nakon zaprimljenih dojava o mogućim eksplozivnim napravama, a policija je, kako se doznaje, na terenu.

Iz policijskih uprava su potvrdili da su dojave zaprimljene te da policijski službenici postupaju prema propisanom protokolu, uključujući pregled objekata.

Dojave i u Dubrovniku

Osnovna škola Mokošica u Dubrovniku također je zaprimila dojavu o bombi:

"U tijeku je evakuacija učenika i djelatnika zbog dojave o bombama.

Učenici predmetne nastave su pušteni kućama, a učenici razredne nastave su evakuirani sa svojim učiteljicama na cestu Tamarić te će pričekati svoje roditelje da dođu po njih", naveli su na Facebooku.

Niz škola, ali i vrtića, trgovačkih centara i drugih ustanova diljem Hrvatske prošlog je tjedna primalo prijetnje o postavljenim eksplozivnim napravama, a sve su se dojave pokazale lažnima.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je u petak da su dojave o podmetnutim bombama vrsta hibridnog ratovanja te da policija surađuje s nekim europskim zemljama za koje misli da bi serveri i domene s kojih su prijetnje poslane mogle biti u njima.

