Nove dojave o bombama u školama diljem Hrvatske

U tijeku su nove evakuacije više zagrebačkih, splitskih i riječkih škola nakon zaprimljenih dojava o mogućim eksplozivnim napravama, a policija je, kako se doznaje, na terenu.
Iz policijskih uprava su potvrdili da su dojave zaprimljene te da policijski službenici postupaju prema propisanom protokolu, uključujući pregled objekata.
Dojave i u Dubrovniku
Osnovna škola Mokošica u Dubrovniku također je zaprimila dojavu o bombi:
"U tijeku je evakuacija učenika i djelatnika zbog dojave o bombama.
Učenici predmetne nastave su pušteni kućama, a učenici razredne nastave su evakuirani sa svojim učiteljicama na cestu Tamarić te će pričekati svoje roditelje da dođu po njih", naveli su na Facebooku.
Niz škola, ali i vrtića, trgovačkih centara i drugih ustanova diljem Hrvatske prošlog je tjedna primalo prijetnje o postavljenim eksplozivnim napravama, a sve su se dojave pokazale lažnima.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je u petak da su dojave o podmetnutim bombama vrsta hibridnog ratovanja te da policija surađuje s nekim europskim zemljama za koje misli da bi serveri i domene s kojih su prijetnje poslane mogle biti u njima.
