Oglas

čistačice otkrivaju

Ovo u hotelskoj sobi nikako ne dirajte

author
N1 Hrvatska
|
25. tra. 2026. 19:49
hotel, soba, hotelska soba, ljetovanje
Pexels

Hotelske sobe na prvi pogled djeluju besprijekorno čisto, no stvarnost je često prilično drugačija. Sobarice i hotelsko osoblje otkrivaju da se iza blistavog izgleda kriju predmeti koji se rijetko ili površno čiste i mogu predstavljati pravo leglo bakterija. Donosimo sedam predmeta koje je bolje izbjegavati.

Oglas

Daljinski upravljač

Sobarice dosljedno navode da je daljinski upravljač najprljaviji predmet u sobi. Istraživanja su pokazala da može prenositi bakterije poput E. coli i stafilokoka, a budući da ga je teško temeljito očistiti između tipki, često se samo površno prebriše.

Prekrivač za krevet i ukrasni jastuci

Za razliku od plahti, oni se ne peru nakon svakog gosta i mogu ostati neoprani tjednima. Gosti ih često koriste za odmaranje nogu ili ih stavljaju na pod, zbog čega su mnogo manje higijenski nego što izgledaju.

Kuhalo za vodu

Hotelsko osoblje otkriva da se kuhala za vodu često koriste za razne stvari, poput pranja odjeće ili zagrijavanja hrane. Budući da se rijetko temeljito čiste, u njima mogu ostati tragovi onoga što su radili prethodni gosti.

Čaše i šalice

Istrage su pokazale da se čaše često ispiru u kupaonskim umivaonicima i brišu višekratno korištenim krpama, umjesto da se pravilno operu. Ni način prezentacije, poput omatanja ili podmetača, ne jamči čistoću.

Zidni dozatori za tuširanje

Dozatori koji se ponovno pune s vremenom mogu nakupljati bakterije i rijetko se temeljito čiste. Obično se samo nadopunjuju, umjesto da se zamijene.

Posuda za led

Posude za led često se koriste i za druge svrhe, ne samo za led, uključujući kao opće posude. Čak i ako imaju vrećice ili umetke, unutrašnjost se između gostiju ne čisti uvijek pravilno.

Hotelski kućni ogrtač

Neki hoteli ne peru kućne ogrtače nakon svakog gosta, već se oslanjaju na vizualni pregled. To znači da je ogrtač možda koristio prethodni gost bez da je bio temeljito opran, piše Metropolitan.si.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
hotel hoteli čistačica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ