čistačice otkrivaju
Ovo u hotelskoj sobi nikako ne dirajte
Hotelske sobe na prvi pogled djeluju besprijekorno čisto, no stvarnost je često prilično drugačija. Sobarice i hotelsko osoblje otkrivaju da se iza blistavog izgleda kriju predmeti koji se rijetko ili površno čiste i mogu predstavljati pravo leglo bakterija. Donosimo sedam predmeta koje je bolje izbjegavati.
Daljinski upravljač
Sobarice dosljedno navode da je daljinski upravljač najprljaviji predmet u sobi. Istraživanja su pokazala da može prenositi bakterije poput E. coli i stafilokoka, a budući da ga je teško temeljito očistiti između tipki, često se samo površno prebriše.
Prekrivač za krevet i ukrasni jastuci
Za razliku od plahti, oni se ne peru nakon svakog gosta i mogu ostati neoprani tjednima. Gosti ih često koriste za odmaranje nogu ili ih stavljaju na pod, zbog čega su mnogo manje higijenski nego što izgledaju.
Kuhalo za vodu
Hotelsko osoblje otkriva da se kuhala za vodu često koriste za razne stvari, poput pranja odjeće ili zagrijavanja hrane. Budući da se rijetko temeljito čiste, u njima mogu ostati tragovi onoga što su radili prethodni gosti.
Čaše i šalice
Istrage su pokazale da se čaše često ispiru u kupaonskim umivaonicima i brišu višekratno korištenim krpama, umjesto da se pravilno operu. Ni način prezentacije, poput omatanja ili podmetača, ne jamči čistoću.
Zidni dozatori za tuširanje
Dozatori koji se ponovno pune s vremenom mogu nakupljati bakterije i rijetko se temeljito čiste. Obično se samo nadopunjuju, umjesto da se zamijene.
Posuda za led
Posude za led često se koriste i za druge svrhe, ne samo za led, uključujući kao opće posude. Čak i ako imaju vrećice ili umetke, unutrašnjost se između gostiju ne čisti uvijek pravilno.
Hotelski kućni ogrtač
Neki hoteli ne peru kućne ogrtače nakon svakog gosta, već se oslanjaju na vizualni pregled. To znači da je ogrtač možda koristio prethodni gost bez da je bio temeljito opran, piše Metropolitan.si.
