Često jutarnje drijemanje kod starijih može biti znak narušenog zdravlja

Jutarnje, dulje i češće drijemanje kod starijih odraslih osoba može biti povezano s višim stopama smrtnosti, što ukazuje na moguće skrivene zdravstvene probleme, otkrila je nova studija.
Oglas
Studija je obuhvatila više od 1300 odraslih osoba u dobi od 56 i više godina koje su praćene oko 19 godina, s prosječnom dobi sudionika od 81 godine. Znanstvenici su analizirali obrasce drijemanja i usporedili ih s ukupnim stopama smrtnosti.
Studiju su proveli istraživači iz Mass General Brigham i Rush University Medical Centera, a rezultati su objavljeni u časopisu JAMA Network Open. Usredotočili su se na jutarnje drijemanje te duljinu i učestalost dnevnih drijemanja.
"Kratko drijemanje može odmah ublažiti umor i poboljšati budnost", ali upozoravaju da je pretjerano drijemanje u kasnoj životnoj dobi povezano s nepovoljnim zdravstvenim ishodima, uključujući neurodegenerativne bolesti, kardiovaskularne bolesti, pa čak i veći morbiditet, navodi se u studiji.
Nova studija koristila je podatke prikupljene putem nosivih uređaja, za razliku od ranijih studija koje su se uglavnom oslanjale na samoprocjenu navika spavanja, piše Klix.ba.
Prema autorima, ovo je jedna od prvih studija koja povezuje objektivno izmjerene obrasce drijemanja s ukupnom smrtnošću. Naglašavaju da rezultati ukazuju na "ogromnu kliničku vrijednost u praćenju obrazaca spavanja kako bi se zdravstveni problemi otkrili u ranoj fazi", ali napominju da je ovo korelacija, a ne dokaz uzročnosti.
"Prekomjerno drijemanje vjerojatno ukazuje na temeljnu bolest, kronična stanja, poremećaje spavanja ili poremećenu cirkadijalnu regulaciju", rekla je voditeljica istraživanja Chenlu Gao, istraživačica na Odjelu za anesteziologiju u bolnici Massachusetts General Brigham.
Dodala je da sada kada je utvrđena jaka povezanost između obrazaca drijemanja i smrtnosti, postoji argument za uvođenje nosivih uređaja za procjenu dnevnog drijemanja kako bi se predvidjelo zdravstveno stanje i spriječilo daljnje pogoršanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas