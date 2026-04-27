Mislili su da su udomili psa, a kad je odrastao primijetili su nešto vrlo čudno

Kako biste reagirali kada biste odjednom shvatili da je vaš kućni ljubimac zapravo nešto sasvim drugo? Upravo to se dogodilo jednoj obitelji iz Kine koja je vjerovala da je udomila psa.
Su Jun i njezina obitelj iz kineske pokrajine Yunnan razmišljali su o udomljavanju psa. Tijekom jednog putovanja naišli su na preslatko štene koje je bilo na prodaju.
Već na prvi pogled cijela se obitelj zaljubila u njega i odlučila ga povesti kući.
"Tibetanski mastif"
Prodavač im je rekao da je riječ o štenetu tibetanskog mastifa. Na putu kući obitelj se nije mogla odlučiti za ime pa su svog novog ljubimca nazvali Mali crni.
Svi su bili oduševljeni, a činilo se i da novi član obitelji uživa u novom okruženju.
Imao je dobar apetit i zdravo je rastao. Obitelj mu je svakodnevno davala kutiju voća i dvije kante rezanaca – što nije baš prehrana koju bi preporučio ijedan veterinar, no Mali crni je sve uredno pojeo. Nadali su se da će izrasti u zdravog tibetanskog mastifa.
Već nakon mjesec dana brzo je dobivao na težini. No ubrzo je Su primijetila nešto neobično – ljubimac je mogao stajati na stražnjim nogama.
S dvije godine težio je 113 kilograma
Osim toga, stalno je bio gladan pa mu je obitelj davala onoliko hrane koliko je htio. Zbog toga je iz dana u dan bio sve teži. Kada je napunio dvije godine, bio je visok oko jednog metra i težak čak 113 kilograma, što je daleko nadmašilo očekivanja obitelji.
Počeli su ga se pomalo i bojati. Ako bi povukao povodac ili pokazao znakove agresije, Su ga nije mogla zaustaviti. Primijetila je i da ima neke osobine kakve nikada prije nije vidjela kod pasa.
Zubi su mu djelovali preveliki, a kako je odrastao, sve je češće hodao na stražnjim nogama. Su je počela sumnjati da Mali crni možda nije običan pas.
Spasilački tim pozvao policiju
Obitelj je odlučila kontaktirati lokalnu službu za spašavanje životinja. No kada su djelatnici vidjeli o kakvoj se životinji radi, odmah su pozvali policiju i hitne službe.
Potvrđeno je da Mali crni nije pas, već azijski crni medvjed.
Su i njezina obitelj ostali su u potpunom šoku kada su shvatili kakvu su životinju zapravo udomili.
Nakon brzog pregleda zaključeno je da je životinja u dobrom stanju za premještaj pa su je odvezli u najbliži centar za zbrinjavanje divljih životinja, gdje će o njoj biti adekvatno brinuto.
“Iako sam ga se malo bojala, odgajala sam ga dvije godine i jako sam se vezala za njega”, rekla je Su nakon rastanka s ljubimcem.
Medvjedi i tradicionalna medicina
Azijski crni medvjedi, poznati i kao tibetanski ili himalajski medvjedi, velike su životinje s tamnim krznom i karakterističnom svijetlom prugom u obliku polumjeseca na prsima.
Rasprostranjeni su u Koreji, Japanu, Singapuru, a osobito u Kini.
U Kini postoje brojne farme na kojima se uzgajaju azijski crni medvjedi jer se njihovi organi koriste u tradicionalnoj medicini. Procjenjuje se da se na gotovo 70 farmi uzgaja više od 17.000 medvjeda.
Držanje divljih životinja bez službene dozvole u Kini je nezakonito.
U međuvremenu, medijski izvještaji navode da mladunci medvjeda doista mogu izgledati poput štenaca, što bi moglo objasniti kako je obitelj nasjela na prijevaru.
