Hrana koju jetra voli: Stručnjaci posebno izdvajaju pet namirnica
Jetra je jedan od najvažnijih organa u tijelu jer sudjeluje u obradi hranjivih tvari, stvaranju žuči, regulaciji hormona i uklanjanju tvari koje tijelu više nisu potrebne, te kako prehrana utječe na to kako će obavljati svoj posao.
Ključ za očuvanje zdravlja jetre nije "čudotvorna" hrana, već prehrana temeljena na cjelovitim i nutritivno bogatim namirnicama, posebno povrću, zdravim mastima i hrani bogatoj antioksidansima, uz ograničavanje alkohola, rafiniranog šećera i ultra-prerađene hrane, piše Nova.rs.
Jetru možemo smatrati centrom za obradu u tijelu. Ovisno o tome treba li vašem tijelu neka tvar ili ne, zadatak jetre je pretvoriti je u hranjive tvari ili je pripremiti za izlučivanje.
Prema nutricionistici Elli Dayvar, jetra je jedan od metabolički najaktivnijih organa u tijelu. "Obavlja više od 500 poznatih funkcija, a ključne su detoksikacija, metabolizam hranjivih tvari, regulacija hormona i proizvodnja žuči za probavu", rekla je.
Namirnice koje su dobre za jetru
Kupusnjače
Konzumiranje hrane bogate antioksidansima može pomoći u kontroli upale. Kada je riječ o zdravlju jetre, to može biti posebno važno. Ovo povrće ključni je izvor antioksidansa, a sadrži i spojeve koji podržavaju putove detoksikacije jetre. Ti spojevi uključuju sulforafan i glukozinolate, koji oba stimuliraju enzime za čišćenje jetre. Istraživanja su pokazala da spojevi poput glukozinolata mogu igrati ulogu u prevenciji i liječenju kardiometaboličkih stanja koja mogu utjecati na jetru.
Kako ih uključiti u svakodnevni život? Birajte tamnozeleno povrće iz porodice Brassicaceae. To uključuje dobro poznate namirnice poput brokule, kupusa i prokulica, ali neke mogu biti i manje poznate omiljene poput bok choya i potočarke. Pecite ih ili kratko pirjajte za vrlo ukusan prilog koji možete poslužiti uz bilo koje jelo.
Gorko lisnato povrće
"Žuč je ključna za probavu masti i uklanjanje otpadnih tvari iz jetre. „Tradicionalno se gorka hrana koristila u mnogim kulturama za podršku probavi i funkciji jetre", kaže Devar.
Iako su istraživanja o vezi između gorkog povrća i proizvodnje žuči još uvijek u razvoju, tamnozeleno lisnato povrće poput kelja i špinata pruža koristi za jetru.
Gorko lisnato povrće bogato je hranjivim tvarima poput vlakana, minerala, vitamina i antioksidansa, a njihova konzumacija povezana je s manjim rizikom od kronične bolesti jetre. Magnezij, kojeg ima u izobilju u tamnom lisnatom povrću, može biti povezan s manjim rizikom od masne bolesti jetre.
Gorko lisnato povrće odlično je kada se samo lagano pirja, ali je i hrskavi, osvježavajući dodatak salatama s pikantnijim preljevima koji nadopunjuju njihovu gorčinu.
Luk
Bijeli, crni i crveni luk među najmoćnijim su kulinarskim saveznicima, a također su korisni za zdravlje jetre, zahvaljujući sumpornim spojevima prisutnim u ovim aromatičnim biljkama.
"Sumpor je posebno važan za reakcije detoksikacije i druge faze, koje pomažu u pretvaranju toksina u… oblici koji se mogu sigurno izlučiti", objašnjava Devar.
Naime, pokazalo se da je češnjak učinkovit u borbi protiv nealkoholne masne bolesti jetre, poznate i kao steatotična bolest jetre povezana s metaboličkom disfunkcijom ili MASLD, koju nutricionist naziva jednim od najčešćih metaboličkih stanja na svijetu. Vjerojatno već koristite luk u kuhanju, ali ako ga želite jesti više, pokušajte grickati povrće s humusom ili ga dodati u svoje omiljene juhe i umake.
Ekstra djevičansko maslinovo ulje
Ekstra djevičansko maslinovo ulje smatra se zaštitnikom jetre zbog svog profila mononezasićenih masnih kiselina, što one koji slijede mediteransku prehranu čini manje sklonima razvoju MASLD-a. Noviji pregled istraživanja pokazao je da protuupalni i antioksidativni spojevi u ekstra djevičanskom maslinovom ulju čine hranu korisnim dijelom prehrane u upravljanju MASLD-om. Dodajte ga pirjanom povrću, a možete ga koristiti i za pripremu ukusnih preljeva za salatu ili finih marinada.
Zeleni čaj
Zeleni čaj i matcha odličan su izbor za buđenje rano ujutro ili kada vas uhvati nemir. pad energije usred dana. Osim što sadrže kofein, bogati su i vrstom antioksidansa koji se nazivaju katehini, a koji su posebno važni za zdravlje jetre.
"Zeleni čaj sadrži katehine, snažne antioksidanse za koje su istraživanja pokazala da mogu pomoći u smanjenju masnoće u jetri i upale. Redovita konzumacija povezana je s poboljšanim razinama jetrenih enzima", kaže Devar.
No, stručnjaci upozoravaju da previše nečega dobrog nije uvijek dobro. Iako ispijanje jedne do dvije šalice zelenog čaja dnevno može imati zdravstvene koristi, dodaci ekstrakta zelenog čaja možda neće biti toliko korisni. Istraživanja su pokazala da ovi dodaci mogu biti povezani s akutnim oštećenjem jetre, uključujući slučajeve zatajenja jetre koji su zahtijevali transplantaciju. Ako uzimate lijekove, provjerite stupaju li u interakciju sa zelenim čajem prije nego što ga počnete redovito piti.
