Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da Iran može nazvati ako želi pregovarati okončanje rata kojeg su pokrenuli SAD i Izrael, dok se iranski ministar vanjskih poslova vratio u Pakistan na pregovore unatoč odsutnosti američkih kolega.

Nade o oživljavanju mirovnih napora smanjile su se nakon što je Trump otkazao posjet Islamabadu svojih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, iako je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči nastavio putovati između posredničkih zemalja.

"Ako žele razgovarati, mogu doći k nama, ili nas mogu nazvati. Znate, postoji telefon. Imamo lijepe, sigurne linije", rekao je Trump u intervjuu u emisiji "The Sunday Briefing" na Fox Newsu.

"Znaju što mora biti u sporazumu. Vrlo je jednostavno: ne mogu imati nuklearno oružje, u suprotnom nema razloga da se sastajemo", rekao je Trump.