58. dan rata
FOTO, VIDEO / Iranske "crvene linije": Aragči poslao važnu poruku Americi. Evo što kaže Trump
Američki predsjednik Donald Trump otkazao je putovanje svojih izaslanika u Pakistan radi pregovora, navodeći da Iran nije ponudio zadovoljavajući prijedlog za mirovni sporazum. Trumpova objava uslijedila je nakon odlaska iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija iz Pakistana, gdje je posrednicima predstavio mogući okvir za okončanje sukoba.
Izgledi za diplomatski proboj u američko-izraelskom ratu protiv Irana čini se da su oslablili, a pregovori o okončanju dvomjesečnog sukoba zapeli su jer Teheran i Washington ne pokazuju znakove ublažavanja svojih stajališta.
Trump je otkazao planirani posjet svojih izaslanika, Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, Islamabadu, čime je zadan udarac izgledima za mir, dok je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči tijekom vikenda napustio Pakistan. Ondje je posrednicima predstavio mogući okvir za okončanje sukoba.
Američki predsjednik rekao je da je Washington zaprimio novi mirovni prijedlog iz Teherana, ali da je on već odbijen.
18 Objava
20:32
Trump: Iran može nazvati ako želi razgovarati
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da Iran može nazvati ako želi pregovarati okončanje rata kojeg su pokrenuli SAD i Izrael, dok se iranski ministar vanjskih poslova vratio u Pakistan na pregovore unatoč odsutnosti američkih kolega.
Nade o oživljavanju mirovnih napora smanjile su se nakon što je Trump otkazao posjet Islamabadu svojih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, iako je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči nastavio putovati između posredničkih zemalja.
"Ako žele razgovarati, mogu doći k nama, ili nas mogu nazvati. Znate, postoji telefon. Imamo lijepe, sigurne linije", rekao je Trump u intervjuu u emisiji "The Sunday Briefing" na Fox Newsu.
"Znaju što mora biti u sporazumu. Vrlo je jednostavno: ne mogu imati nuklearno oružje, u suprotnom nema razloga da se sastajemo", rekao je Trump.
Primirje, inflacija, energetska kriza
Iran odavno zahtijeva od Washingtona da prizna njegovo pravo na obogaćeni uranij, za kojeg Teheran tvrdi da želi posjedovati u miroljubive svrhe, no zapadne snage i Izrael tvrde da je usmjeren prema izgradnji nuklearnog oružja.
Iako je primirje zaustavilo borbe punog opsega koje su započele američko-izraelskim napadom na Iran 28. veljače, nije došlo do sporazuma o uvjetima okončanja rata u kojem su stradale tisuće ljudi, skočile cijene nafte, došlo do porasta inflacije te se pogoršale nade za globalni gospodarski rast.
Teheran je uglavnom zatvorio Hormuški tjesnac, koji uobičajeno nosi petinu globalnih naftnih isporuka, dok je Washington nametnuo blokadu iranskih luka.
Nakon pregovora u Pakistanu, Aragči je u nedjelju odletio u Oman, gdje se sastao s omanskim čelnikom Hajsamom bin Tarik al-Saidom.
Razgovarali su o sigurnosti tjesnaca i Aragči je pozvao na regionalni sigurnosni okvir dalje od izvanjskog miješanja, prema iranskom ministarstvu vanjskih poslova.
Arakči se kasnije vratio u Islamabad, izvijestili su iranski državni mediji. Izvori iz pakistanske vlade rekli su da će održati pregovore s pakistanskim čelnicima prije nego što krene u Moskvu.
"Iran je ponudio dosta, ali ne i dovoljno"
Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim izvijestila je da će razgovori Arakčija s pakistanskim dužnosnicima uključivati "primjenu novog pravnog režima nad Hormuškim tjesnacem, primanje kompenzacije, jamstva da neće biti nove vojne agresije ratnih huškača i podizanje pomorske blokade."
Pregovori neće biti vezani uz iranski nuklearni program, navodi se u izvješću.
Govoreći na Floridi prije nego što je hitno napustio večeru Udruženja dopisnika Bijele kuće u Washingtonu pošto je u blizini došlo do pucnjave, Trump je rekao da je otkazao posjet svojih izaslanika zbog prevelikog puta i prevelikih troškova za ono što je nazvao neadekvatnom iranskom ponudom.
Iran je "ponudio dosta, no ne dovoljno", rekao je Trump.
Ranija runda pregovora u Islamabadu, na kojima se sastalo američko izaslanstvo predvođeno potpredsjednikom JD Vanceom s predsjednikom iranskog parlamenta Mohamadom Bagerom Galibafom, završila je bez sporazuma.
Nakon što je posljednji diplomatski put otkazan, dva zrakoplova američkog ratnog zrakoplovstva C-17, koji su prevozili sigurnosno osoblje, opremu i vozila korištena za zaštitu američkih dužnosnika, napustila su Pakistan, rekla su dva pakistanska vladina izvora Reutersu u nedjelju.
19:19
Aragči preko Pakistana poslao poruku SAD-u
Iran je preko Pakistana poslao poruke Sjedinjenim Američkim Državama o onome na što nije spreman pristati, uključujući pitanja nuklearnog programa i Hormuškog tjesnaca, dok Teheran istodobno inzistira da se ne radi o formalnim pregovorima.
Prema navodima iranske državne i poluslužbene agencije, ministar vanjskih poslova Abas Aragči tijekom diplomatskih kontakata u Islamabadu prenio je američkoj strani stavove koje Teheran opisuje kao svoje "crvene linije".
Agencija Fars, bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi, objavila je da se poruke odnose na "neke od crvenih linija Islamske Republike Iran, uključujući nuklearna pitanja i Hormuški tjesnac", uz tvrdnju da Aragči djeluje isključivo u okviru jasno definiranih granica iranske politike, javlja N1 BiH.
Istodobno, Fars naglašava da se prenesene poruke "ne odnose na pregovore", već da ih Teheran smatra inicijativom s ciljem pojašnjavanja regionalne situacije.
Teheran: Ovo nema veze s nuklearnim pregovorima
Sličnu poruku poslala je i poluslužbena agencija Tasnim, koja navodi da Araghchijev povratak u Pakistan "nema nikakve veze s nuklearnim razgovorima".
Prema Tasnimu, šef iranske diplomacije vratio se u Islamabad kako bi nastavio konzultacije nakon vikend-sastanaka s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom i drugim dužnosnicima o, kako se navodi, "izvedivom okviru" za okončanje rata.
Time Teheran pokušava povući jasnu liniju između diplomatskih kontakata i formalnih pregovora o američkim zahtjevima, posebno kada je riječ o nuklearnom programu.
Trump očekuje "ponudu"
Ove poruke dolaze nakon što je Donald Trump ranije izjavio da očekuje iransku ponudu koja bi mogla odgovoriti na američke zahtjeve, iako tada nije iznio detalje o njezinu sadržaju.
Trump je potom u subotu otkazao planirani put svojih izaslanika u Pakistan, nakon što je Araghchi napustio zemlju i otputovao u Oman.
Iako obje strane javno negiraju da su formalni pregovori u tijeku, sve je više znakova da se iza kulisa ipak vodi intenzivna razmjena poruka – ali pod strogo kontroliranim uvjetima i preko posrednika.
14:47
IDF naredio "evakuaciju" sedam gradova u južnom Libanonu
Izraelska vojska u nedjelju je izdala nove naredbe za evakuaciju južnog Libanona i naredila stanovnicima da napuste sedam gradova izvan "tampon zone" koju je okupirala prije primirja kojim nisu u potpunosti zaustavljena neprijateljstva, piše agencija Reueters.
Glasnogovornik izraelske vojske rekao je u izjavi na X-u da libanonska oružana skupina Hezbolah krši primirje i da će Izrael djelovati protiv toga, naredivši ljudima da se udalje od gradova prema sjeveru i zapadu.
Gradovi se nalaze sjeverno od rijeke Litani i zone u južnom Libanonu pod okupacijom izraelske vojske, koja je nastavila s napadima unatoč primirju.
"Iz naše perspektive, ono što nas obvezuje je sigurnost Izraela, sigurnost naših vojnika, sigurnost naših zajednica", rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu na sastanku kabineta u Jeruzalemu.
„Djelujemo odlučno u skladu s pravilima koja smo dogovorili sa Sjedinjenim Američkim Državama, a također, usput rečeno, i s Libanonom", rekao je.
Izraelska vojska izjavila je da je presrela tri drona prije nego što su prešli na izraelski teritorij, nakon što su se sirene oglasile na sjeveru Izraela.
Ranije u nedjelju, Hezbolah je izjavio da je napao izraelske trupe u Libanonu, kao i spasilačke snage koje su ih došle evakuirati.
Primirje kojemu je posredovao SAD, a koje je počelo 16. travnja i produljeno je do sredine svibnja, donijelo je znatno smanjenje neprijateljstava između Izraela i Hezbolaha, premda su obje strane nastavile pucati jedna na drugu, optužujući se međusobno zbog kršenja sporazuma.
Gotovo 2500 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima od početka najnovijeg rata između Hezbolaha i Izraela 2. ožujka, nekoliko dana nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran.
14:33
VIDEO / Izvješće s „žute linije” o izraelskim napadima i nezakonitom rušenju grada Beit Lif
Novinarka Courtney Bonneau donijela je novo izvješće s terena u Libanonu, gdje ne prestaju izraelski napadi i uništavanje gradova i sela.
14:16
Izrael nastavlja smrtonosne napade na Libanon
U posljednjih sat vremena libanonska državna Nacionalna novinska agencija izvijestila je o nekoliko napada na južni Libanon:
Jedna osoba je ubijena, a tri su ranjene u napadu na Qalawiyu. Izraelske snage digle su u zrak kuće između Yarouna i Bint Jbeila. Izraelski borbeni zrakoplovi gađali su rubna područja Nabatieh al-Fawqe. Izraelske snage napale su kružni tok u Kafr Tibnitu. Novinska agencija navodi da je u tom napadu bilo neodređenog broja žrtava.
14:04
VIDEO / Izrael ne popušta s bombardiranjem Libanona
Unatoč produljenju 'primirja', IDF nastavlja sa zračnim udarima diljem Libanona.
13:36
Povratak iranskog ministra vanjskih poslova pakistanski dužnosnici vide kao „ohrabrujući znak”
Pakistanski dužnosnici naglašavaju da je očekivani povratak iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija u Islamabad dio procesa – drugim riječima, nikada se nije radilo o kolapsu pregovora, već o nastavku osjetljivog diplomatskog procesa, piše Al Jazeerina dopisnica iz Pakistana.
Ono što znamo jest da je nakon odlaska iz Islamabada iranski ministar otputovao u Oman, gdje je sudjelovao u konzultacijama na vrlo visokoj razini. Kao rezultat tih razgovora, sada se očekuje da će se u nedjelju vratiti u Islamabad.
Prema informacijama pakistanskih dužnosnika, u ponedjeljak bi se iranski ministar vanjskih poslova ponovno trebao sastati s pakistanskim premijerom, kao i s načelnikom vojske.
To se smatra ohrabrujućim znakom – drugim riječima, nadaju se da bi to moglo predstavljati postupan napredak u procesu i pomaknuti pregovore naprijed.
13:05
Novi izraelski zračni udari u Libanonu
Izraelski zračni napad na područje Zowtara u Nabatiehu, a iznad mog grada leti dron na maloj visini, javlja freelance novinarka Courtney Bonneau koja se nalazi u Libanonu.
Nema mirnih jutara pod okupacijom, dodaje.
12:46
Izraelski napadi ubili 7 osoba na jugu Libanona, 24 ranjene
Najmanje sedam ljudi ubijeno je u jučerašnjim izraelskim napadima na južni Libanon, izvještava libanonska Nacionalna novinska agencija (NNA).
Prema Ministarstvu zdravstva, u napadima su ranjene 24 osobe, uključujući troje djece.
12:07
UN: Zatvaranje Hormuškog tjesnaca prijeti humanitarnom katastrofom
Zbog kontinuiranog zatvaranja Hormuškog tjesnaca, Ured Ujedinjenih naroda za projektne usluge upozorio je da poremećaji u opskrbi gnojivima prijete globalnom humanitarnom katastrofom.
Izvršni direktor agencije, Jorge Moreira da Silva, upozorio je da bi nastavak pomorskih poremećaja mogao gurnuti milijune ljudi u krug gladi i nestašice hrane.
Naglasio je da su cijene sirovina za gnojiva porasle na rekordne razine, zbog čega je sada potrebna hitna diplomatska akcija kako bi se osigurali opskrbni lanci.
