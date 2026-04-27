Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Stiže naoblačenje s kišom, osjetno će zahladiti

author
Tea Blažević
|
27. tra. 2026. 07:04
KIŠA, PLJUSAK, JESEN, OLUJA, NEVRIJEME
N1

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Iako u većem dijelu unutrašnjosti ima umjerene, čak i povećane naoblake, sunčano je u mnogim krajevima Hrvatske. U nastavku ponedjeljka prevladavat će uglavnom sunčano, tek poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj može pasti koji pljusak.

Utorak donosi porast naoblake, uglavnom u kopnenim krajevima i na sjevernom Jadranu, gdje može pasti malo kiše ili kakav pljusak, dok će se u Dalmaciji zadržati većinom sunčano.

U srijedu također treba računati na oborinu, kišu i pljuskove, većinom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, no prema večeri raste vjerojatnost i za pljuskove u Dalmaciji. Osjetno će zahladnjeti, osobito u kopnenim krajevima, uz vjetar sjevernog smjera.

Četvrtak donosi sunčanije prilike. Tek bi još ujutro u Gorskoj Hrvatskoj, na istoku i u Dalmaciji moglo biti oborine, no veći dio dana bit će uglavnom suho.

Petak, praznik rada, i vikend bit će u znaku sunčanog vremena, stoga će biti i toplije, pogodno za boravak na otvorenom.

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ