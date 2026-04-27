VREMENSKA PROGNOZA
Stiže naoblačenje s kišom, osjetno će zahladiti
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Oglas
Iako u većem dijelu unutrašnjosti ima umjerene, čak i povećane naoblake, sunčano je u mnogim krajevima Hrvatske. U nastavku ponedjeljka prevladavat će uglavnom sunčano, tek poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj može pasti koji pljusak.
Utorak donosi porast naoblake, uglavnom u kopnenim krajevima i na sjevernom Jadranu, gdje može pasti malo kiše ili kakav pljusak, dok će se u Dalmaciji zadržati većinom sunčano.
U srijedu također treba računati na oborinu, kišu i pljuskove, većinom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, no prema večeri raste vjerojatnost i za pljuskove u Dalmaciji. Osjetno će zahladnjeti, osobito u kopnenim krajevima, uz vjetar sjevernog smjera.
Četvrtak donosi sunčanije prilike. Tek bi još ujutro u Gorskoj Hrvatskoj, na istoku i u Dalmaciji moglo biti oborine, no veći dio dana bit će uglavnom suho.
Petak, praznik rada, i vikend bit će u znaku sunčanog vremena, stoga će biti i toplije, pogodno za boravak na otvorenom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas