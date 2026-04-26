Hidronefroza bubrega: Uzrok, simptomi i kako liječiti zastoj u mokraćnom putu koji može dovesti do smrti
Hidronefroza bubrega je način na koji nam tijelo signalizira da je negdje u mokraćnom sustavu došlo do zastoja. Može se gledati i kao "napuhivanje" bubrega koje nastaje jer urin ne može slobodno otjecati prema mjehuru.
Najčešće je uzrok fizička prepreka poput bubrežnog kamenca, suženje kanala ili pritisak okolnih organa. Stručno objašnjeno, ovo stanje nastaje zbog povišenog tlaka koji se prenosi retrogradno na bubrežni parenhim.
Kada se na putu mokraće stvori prepreka, ona se počinje nakupljati u unutrašnjim šupljinama bubrega. Budući da se tekućina nema kamo evakuirati, raste pritisak unutar bubrežne nakapnice i čašica, što uzrokuje njihovo širenje i rastezanje. Taj se povišeni tlak potom prenosi dublje u samo tkivo bubrega, što je iznimno opasno za njegovo zdravlje.
Ako se hidronefroza bubrega pravovremeno ne prepozna i ne tretira, problem može biti vrlo ozbiljan. Stalni pritisak tekućine na osjetljivo bubrežno tkivo s vremenom uzrokuje njegovo stanjivanje - i propadanje.
Zdrave stanice koje filtriraju krv polako odumiru, a na njihovom se mjestu stvara ožiljkasto tkivo koje nema nikakvu funkciju.
Ako se blokada ne ukloni, ovaj proces vodi do nepovratnog gubitka rada bubrega, zbog čega je pravovremena liječnička intervencija ključna za spas organa.
Kako nastaje hidronefroza bubrega?
Bubrezi u normalnim okolnostima rade kao sustav niskog tlaka. Unutar njih vlada mirno stanje koje omogućuje krvi da se nesmetano filtrira i pretvara u mokraću. Ta se mokraća neprestano skuplja i pomoću valova mišićnih stezanja šalje kroz mokraćovode prema mjehuru.
Kada se na tom putu pojavi bilo kakva prepreka, taj se skladni niskotlačni sustav kvari. Mokraća se počinje nakupljati iznad mjesta zastoja, što rasteže unutrašnjost bubrega.
Budući da je bubreg zatvoren prostor, pritisak unutar njega počinje naglo rasti, što izravno ugrožava njegovo tkivo i opskrbu krvlju.
Odgovor tijela na ovaj zastoj odvija se u tri faze:
- U prvoj fazi, koja traje oko dva sata, tijelo pokušava nadvladati blokadu širenjem krvnih žila kako bi dopremilo više krvi u bubreg. To je pokušaj održavanja filtracije unatoč porastu tlaka.
- U drugoj fazi, nakon nekoliko sati, protok krvi počinje opadati iako tlak i dalje ostaje visok.
- U trećoj fazi, nakon pet sati zastoja, nastupa kritično razdoblje. Tijelo reagira snažnim stezanjem krvnih žila pod utjecajem hormona i upalnih tvari. To dovodi do značajnog pada protoka krvi i filtracije, čime bubreg ulazi u stanje ishemije, odnosno nedostatka kisika.
Visoki tlak izravno oštećuje stanice bubrežnih kanalića. Jedan od prvih znakova oštećenja je gubitak sposobnosti bubrega da koncentrira mokraću. Čak i ako pacijent mokri, ta je mokraća rijetka jer bubreg više ne može pravilno regulirati vodu.
Na molekularnoj razini, kombinacija mehaničkog rastezanja i nedostatka kisika potiče stanice na lučenje posebnih faktora rasta koji stimuliraju stvaranje ožiljaka. Zdravo se tkivo počinje pretvarati u nefunkcionalno vezivno tkivo, što na kraju dovodi do potpunog uništenja i propadanja bubrega.
Najčešći uzroci opstrukcije bubrega
Uzroci hidronefroze bubrega se dijele na tri osnovne kategorije – uzroci koji su urođeni poput anomalija, unutarnje prepreke koje nastaju unutar kanala te vanjske pritiske, odnosno, nešto što pritišće kanal izvan sustava.
1. Kongenitalne ili urođene anomalije
Ovi se uzroci najčešće dijagnosticiraju u djetinjstvu, ali se ponekad otkriju tek u odrasloj dobi:
- Stenoza pijeloureteričnog spoja: Ovo je najčešći urođeni uzrok. Radi se o suženju na samom izlazu iz bubrežne nakapnice u mokraćovod. Bubreg stvara mokraću, ali ona zbog „uskog grla“ ne može dovoljno brzo otići
- Vezikoureteralni refluks: Ovdje problem nije prepreka, već ventil koji ne radi. Mokraća se iz mjehura vraća natrag prema bubrezima, što uzrokuje njihovo širenje i povećava rizik od teških infekcija
- Stražnji zalisci uretre: Javljaju se isključivo kod muške novorođenčadi. Tkivo u mokraćnoj cijevi djeluje poput brane, blokirajući izlaz urina iz mjehura, što posljedično uzrokuje širenje oba bubrega
2. Intrinzični uzroci ili prepreke unutar sustava
Kod ovakvih uzroka hidronefroze bubrega je sustav bio prohodan, ali se s vremenom stvorio "čep". Ovo su mogući uzroci:
- Nefrolitijaza ili bubrežni kamenci: Najčešći su uzrok iznenadne, jednostrane hidronefroze kod odraslih. Kamenac može zaglaviti bilo gdje od bubrega do mjehura.
- Tumori mokraćnog sustava: Karcinom nakapnice, mokraćovoda ili mjehura može fizički zatvoriti put mokraći.
- Krvni ugrušci ili upalni procesi: Rijetko, ali ugrušak nakon traume ili komadići tkiva kod teških upala mogu djelovati kao čep.
3. Ekstrinzični uzroci koji stvaraju pritisak izvana
Kod ovih bolesnika mokraćni putevi su zdravi, ali ih nešto iz okoline pritišće. To mogu biti:
- Ginekološki uzroci: Kod žena su to često tumori jajnika ili vrata maternice, ali i stanja poput endometrioze ili mioma maternice koji mogu pritisnuti mokraćovode.
- Trudnoća: Ovo je specifičan fiziološki uzrok. Povećana maternica mehanički pritišće mokraćovode i to češće desni, a hormoni poput progesterona dodatno usporavaju njihovo kretanje.
- Problemi s prostatom: Kod starijih muškaraca, povećana prostata pritišće mokraćnu cijev na samom izlazu iz mjehura. Budući da mjehur ne može izbaciti tekućinu, on se prepunjava, a tlak se vraća natrag prema oba bubrega.
- Retroperitonealna fibroza: Rijetko stanje gdje se u dubini trbuha stvara gusto ožiljkasto tkivo koje steže mokraćovode.
Za pravilnu dijagnozu i liječenje hidronefroze buburega je važno znati gdje se nalazi uzrok.
Ako je uzrok iznad mjehura, hidronefroza će biti unilateralna, odnosno, zahvatiti samo jedan bubreg.
Ako je uzrok ispod mjehura poput problema s prostatom ili zaliscima uretre, hidronefroza je gotovo uvijek bilateralna i zahvaća oba bubrega. To stanje je klinički znatno opasnije jer može dovesti do akutnog zatajenja bubrežne funkcije.
Simptomi hidronefroze bubrega
Simptomi hidronefroze bubrega nisu jedinstveni za svakog pacijenta već su izravna posljedica toga koliko se brzo tlak u bubregu podigao, na kojem mjestu je nastala blokada i radi li se o jednom ili oba bubrega.
Simptomi akutne hidronefroze: Nagli i dramatični
Kada do opstrukcije dođe iznenada, najčešće zbog pomicanja bubrežnog kamenca, tijelo reagira trenutačno i burno.
Ovo su simptomi koji se prepoznaju:
- Bubrežna kolika: To je najkarakterističniji simptom. Riječ je o izrazito jakoj, oštroj boli u boku ili donjem dijelu leđa. Bol nije stalna, već dolazi u valovima kako mokraćovod pokušava istisnuti prepreku stezanjem svojih mišića.
- Širenje boli: Bol se često ne zadržava samo u leđima, već putuje prema dolje - u donji dio trbuha, prepone ili čak prema genitalijama.
- Mučnina i povraćanje: Zbog intenziteta boli i neuroloških veza između bubrega i probavnog sustava, pacijenti gotovo redovito osjećaju snažnu mučninu i često povraćaju.
- Promjene u urinu: Može se pojaviti hematurija ili krv u mokraći, koja je nekad vidljiva golim okom, a nekad samo mikroskopski. Također, pacijent može osjetiti stalni, hitan nagon za mokrenjem ako je zapreka blizu mjehura.
Simptomi kronične hidronefroze
Kod kronične opstrukcije, bubreg se širi polako, tjednima ili mjesecima. Tijelo se djelomično prilagođava, pa klasična oštra bol često izostaje.
Međutim, mogu se pojaviti ovi simptomi:
- Tupa nelagoda: Umjesto oštre boli, pacijenti se žale na stalni osjećaj težine ili tupu bol u boku.
- Potpuno bez simptoma: Šokantno je da kronična hidronefroza može biti potpuno bez simptoma sve dok bubreg gotovo sasvim ne prestane raditi. Često se otkrije slučajno, tijekom ultrazvuka trbuha zbog nekog drugog razloga.
- Poremećaj koncentracije urina: Jedan od ranih znakova tubularnog oštećenja je poliurija ili pretjerano mokrenje te nokturija ili učestalo mokrenje noću. Budući da oštećeni kanalići ne mogu zgusnuti mokraću, pacijent izbacuje velike količine razrijeđenog urina.
Bilateralna hidronefroza oba bubrega
Kada su blokirana oba bubrega, često kod problema s prostatom, simptomi postaju sustavni jer se otpadne tvari zadržavaju u cijelom tijelu.
Ovo su mogući simptomi:
- Promjene volumena urina: Može doći do oligurije ili drastičnog smanjena mokrenja te potpunog prestanka mokrenja ili anurije što je hitno stanje.
- Edemi i hipertenzija: Zbog zadržavanja vode i soli, javljaju se oticanja nogu i zglobova, a krvni tlak počinje nekontrolirano rasti.
- Umor, slabost i gubitak apetita: Ako se funkcija bubrega značajno naruši, nakupljanje toksina uzrokuje opću slabost, umor, gubitak apetita i metalni okus u ustima.
Najteži simptomi
Ako se na zastoj mokraće nadoveže bakterijska infekcija, stanje postaje opasno po život stoga je infekcija najteži simptom.
Simptomi koji se mogu pojaviti su:
- Pijelonefritis: Uz bol u boku, javlja se visoka tjelesna temperatura (često iznad 39°C), praćena jakom zimicom i treskavicom.
- Znakovi sepse: Pacijent može postati zbunjen, tlak može naglo pasti, a puls se ubrzati.
Hidronefroza s infekcijom smatra se urološkim hitnim stanjem koje zahtijeva trenutačnu drenažu.
Kod djece i dojenčadi simptomi su često nespecifični. Oni ne mogu opisati bol, pa se problem može očitovati kao slabo napredovanje na težini, razdražljivost, povraćanje ili neobjašnjive epizode visoke temperature.
Liječenje hidronefroze bubrega
Liječenje hidronefroze bubrega započinje hitnom dekompresijom ako je bubreg pod visokim tlakom ili ugrožen infekcijom. To se postiže uvođenjem tanke cjevčice, odnosno stenta, kroz mokraćne puteve ili postavljanjem nefrostome izravno kroz kožu leđa kako bi se mokraća odmah ispraznila.
Kod blažih oblika, poput onih u trudnica ili kod određene djece, liječnici se često odlučuju za pažljivo praćenje jer se stanje može povući samo od sebe.
Ipak, trajno rješenje uvijek zahtijeva uklanjanje samog uzroka, bilo da je riječ o razbijanju kamenaca laserom, operaciji suženja kanala ili kirurškom smanjenju prostate.
Uspjeh liječenja izravno ovisi o brzini reakcije; ako se blokada ukloni na vrijeme, oštećenja su reverzibilna, dok dugotrajni zastoj vodi prema trajnim ožiljcima i gubitku funkcije bubrega.
