Potpuno bezazlen predmet zbog kojeg vas mogu zaustaviti na aerodromu - njegovo pakiranje aktivira alarme

Špil karata nije zabranjen ni u jednoj aviokompaniji i mnogi ga nose u ručnoj prtljazi, no njegov oblik može aktivirati upozorenja na aerodromskoj sigurnosnoj kontroli i uzrokovati zadržavanje u redu.
Nitko ne voli onaj neugodan osjećaj kada se torba zaglavi u skeneru ili, još gore, kada je izdvoje za ručni pregled. No mnogi putnici ne znaju da upravo jedan bezazlen predmet može usporiti prolazak kroz kontrolu jer svojim oblikom može pobuditi sumnju kod sigurnosnog osoblja.
Riječ je o običnom špilu karata. Isto vrijedi i za kolekcionarske kartice koje su posljednjih godina ponovno postale vrlo popularne, kao i za tarot karte koje neki nose sa sobom i na putovanja. Međutim, pakiranje bilo koje vrste karata može izazvati sigurnosne provjere, piše Klix.ba.
Predstavnik američke Uprave za sigurnost prometa (TSA) za Travel and Leisure rekao je da se karte i dalje preporučuje nositi u ručnoj prtljazi, osobito ako je riječ o vrijednim kolekcionarskim primjercima.
Ian Cava iz TSA pojasnio je da oblik karata može potaknuti dodatne provjere jer na rendgenskim snimkama može izgledati kao da se unutar njih nešto skriva.
„Kartice za igranje ili kolekcionarske kartice ponekad mogu izazvati dodatne provjere zbog načina na koji su pakirane. Kada su predmeti gusto složeni jedan uz drugi, poput špilova, fascikala ili ploča, rendgenska slika može otežati službenicima da potvrde da u njima ili oko njih nema skrivenih zabranjenih predmeta“, navodi.
Preporuka je da putnici karte izvade iz ručne prtljage i stave ih odvojeno, uz predmete poput mobilnog telefona.
„Time se ubrzava proces i smanjuje mogućnost zadržavanja“, poručuju iz TSA.
