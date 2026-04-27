Povećala se razlika u očekivanom zdravom životnom vijeku između bogatih i siromašnih

Ljudi u najbogatijim područjima mogu imati 20 godina više dobrog zdravlja od onih u najsiromašnijima, objavljeno je u studiji.
Oglas
Zaklada za zdravlje u svojoj je najnovijoj studiji otkrila da je prosječni očekivani zdravi životni vijek u Ujedinjenom Kraljevstvu pao za oko dvije godine. Neovisni dobrotvorni i zdravstveni think tank rekao je da ovaj pad predstavlja značajan ekonomski trošak i da bi trebao biti "prekretnica".
Očekivani zdravi životni vijek tehnički je izraz koji stručnjaci koriste za procjenu koliko se života provodi u dobrom zdravlju, na temelju toga kako se ljudi osjećaju i izvještavaju u anketama, kao i na temelju podataka o smrtnosti. Nova analiza think tanka sugerira da su se razlike u zdravim godinama života između bogatih i siromašnih područja povećale, piše BBC.
U studiji se zaključuje i da Ujedinjeno Kraljevstvo ima drugi najniži očekivani zdravi životni vijek među zemljama s visokim prihodima, što uključuje one u zapadnoj Europi, nordijskoj regiji, Sjevernoj Americi i Oceaniji. Stručnjaci navode da nalazi otkrivaju oštar pad zdravlja nacije i da bi to trebao biti poziv na buđenje kreatorima politika.
Zabrinjavajući trend
Andrew Mooney, glavni analitičar podataka think tanka, rekao je: "Ujedinjeno Kraljevstvo ima najvišu razinu pretilosti u zapadnoj Europi i došlo je do porasta mentalnih bolesti, posebno među mladima. To je stvorilo značajan ekonomski trošak, pri čemu loše zdravlje tjera ljude s radne snage i onemogućuje mladima obrazovanje, zapošljavanje i osposobljavanje".
Istraživanje više u desetljeće unatrag otkrilo je trend koji se može objasniti mnogim čimbenicima, uključujući loše stambene uvjete, pretilost i učinke deprivacije te pandemiju Covida. Napominju da je ukupni očekivani životni vijek ostao uglavnom stabilan, ali se broj zdravih godina za koje se predviđalo da će ljudi živjeti smanjio.
U razdoblju od 2022. do 2024. godine, muškarci u Engleskoj u najmanje depriviranim područjima imali su prosječno očekivano trajanje zdravog života pri rođenju od 69,2 godine i 14,4 godine lošeg zdravlja, dok su žene imale predviđeni prosjek od 68,5 godina dobrog zdravlja i 17,9 godina lošeg zdravlja.
No, u najdepriviranijim područjima očekivano trajanje zdravog života bilo je samo 49,8 godina i 23,4 godine lošeg zdravlja za muškarce, te 48,2 godine zdravog života i 30,1 godina lošeg zdravlja za žene.
Samo SAD imaju niži prosječni broj
Studija je također proučila 21 zemlju s visokim dohotkom i otkrila da je UK imao drugi najveći pad očekivanog trajanja zdravog života između 2011. i 2021. godine. Samo Sjedinjene Države imaju niži prosječni broj.
Dr. Layla McCay, direktorica politike u NHS Allianceu, rekla je: "Podaci su oštar podsjetnik na to koliko duboko nejednakosti u zdravlju utječu na živote ljudi, pri čemu previše zajednica u siromašnim područjima provodi više godina u lošem zdravlju. Naši članovi jasno su dali do znanja da odgovor mora biti prvo prevencija - rješavanje širih odrednica zdravlja, jačanje skrbi u zajednici i poboljšanje pristupa podršci bliže domu".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas