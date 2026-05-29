"Udomitelji su jedini koji mogu pružiti djetetu ono što mu treba, a to je zapravo da živi u obitelji. Bez obzira koliko se mi kao ustanove trudili priskrbiti im život sličan životu u obitelji, u tome nikada nećemo biti ni približni jer kod nas boravi veliki broj djece, fluktuacija je odgojitelja. Boravak u ustanovama nije prirodno okruženje za odrastanje bilo kojeg djeteta. Uvijek je prva i najbolja opcija za dijete odrastanje u obitelji, ako to ne može biti u njihovoj primarnoj obitelji, onda je to udomiteljska obitelj."