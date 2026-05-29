potrebne promjene
Socijalna radnica: Biološki roditelji imaju sva prava, udomitelji ne mogu odlučivati o djetetu s kojim žive
Obilježava se Nacionalni dan udomiteljstva. Socijalna radnica i voditeljica Podružnice Antun Gustav Matoš Ivana Brkljačić razgovarala je s našom Katarinom Planatak i komentirala nedostatak udomitelja i udomiteljskih obitelji u Hrvatskoj te probleme s kojima se udomitelji susreću.
"Prva i najbolja opcija za dijete je odrastanje u obitelji"
Ivana Brkljačić ističe da je udomiteljstvo jedini oblik skrbi koji je zamjena za obitelj:
"Udomitelji su jedini koji mogu pružiti djetetu ono što mu treba, a to je zapravo da živi u obitelji. Bez obzira koliko se mi kao ustanove trudili priskrbiti im život sličan životu u obitelji, u tome nikada nećemo biti ni približni jer kod nas boravi veliki broj djece, fluktuacija je odgojitelja. Boravak u ustanovama nije prirodno okruženje za odrastanje bilo kojeg djeteta. Uvijek je prva i najbolja opcija za dijete odrastanje u obitelji, ako to ne može biti u njihovoj primarnoj obitelji, onda je to udomiteljska obitelj."
Navodi da je kroničan nedostatak udomitelja i udomiteljskih obitelji u Hrvatskoj prisutan godinama: "Nedostaje im podrška u, udomitelji nam nerijetko kažu da osjećaju prepušteni sami sebe u raznim situacijama, komunikaciji s roditeljima, suradnji s institucijama, skrbi o djetetu. Trebamo uzeti u obzir da su to većinom djeca koja su traumatizirana i trebaju podršku, a kada ste sami u tome to zna biti izazovno i zahtjevno."
"Roditelji imaju sva prava"
Koliko su zakonski zaštićeni udomitelji?
"Zakonski su zaštićeni kao i institucije. Zakonski okviri su posloženi tako da roditelji, bez obzira na to što im je oduzeto pravo na stanovanje s djetetom, imaju sva ostala prava i za udomitelje zna biti izazovno. Jedan dio roditelja nije suradljiv, to im otežava skrb o djeci", odgovorila je socijalna radnica.
Dodaje da udomitelji nemaju mogućnost tražiti dodatnu zaštitu osim da se obrate policiji:
"Nemaju dovoljno podrške u pogledu područnih ureda, nemaju dovoljno prostora posvetiti se određenoj obitelji koliko je to potrebno."
"Udomitelji se osjećaju sami"
Što bi trebalo promijeniti?
"Trebalo bi krenuti rješavati taj dio zakona koji omogućuje roditelju da u potpunosti odlučuje o djetetu koje ne živi s njim. Treba napraviti promjene da za određeni dio potreba djeteta udomitelji imaju mogućnost odlučivati o djetetu, oni su ti koji skrbe o njemu. Druga stvar je da se udomiteljima osigura kontinuirana podrška, dobivamo poruke od njih da je to najveći problem, osjećaju se sami", govori.
Postupci za lišenje roditeljske skrbi su dugotrajni: "Ti postupci bi trebali trajati kraće da se djeci da šansa da što prije odu u jednu od udomiteljskih obitelji. Neko dijete boravi niz godina u udomiteljskoj obitelji, stvara odnose u toj obitelji, razvija odnos privrženosti i onda u jednom trenutku to sve treba promijeniti i otići u drugu obitelj. To je teško i za udomitelje, naravno da se vežu za dijete. Treba im podrška i treba ih pripremiti za trenutak i mogućnost da dijete ode u posvojiteljsku obitelj, to nije nimalo lako za udomitelje."
"Djeca su na čekanju"
Brkljačić je rekla da takva situacija jako utječe na djecu: "Oni su na čekanju, nemate sigurnost. Kada roditelji i djeca imaju podršku i pripremati ih na sve to i probate ih ojačati, onda u većini situacija djeca se dobro snađu, povežu se s tim ljudima. Imamo situacije da djeca i kada izađu iz udomiteljstva da se vraćaju u te obitelji. Imamo puno pozitivnih primjera, jako puno djece je bilo u uspješnim udomiteljstvima, ima kvalitetnih udomitelja koji daju sve od sebe da pomognu djeci."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare