plemenit poziv

Kronično nedostaje udomitelja: Što potakne one koji djeci desetljećima pružaju dom?

N1 Info
22. pro. 2025. 14:20

U Hrvatskoj kronično nedostaje udomitelja. Jedna od onih koja se odlučila za taj plemeniti poziv je Sanja Levanić koja se udomljavanjem bavi 15 godina. O njenoj motivaciji, preprekama s kojima se suočavala putem, ali i ljepoti udomiteljstva razgovarala je s našom Katarinom Plantak

"Imala sam prijateljicu koja se bavila udomiteljstvom. Kad sam dolazila kod nje, tamo su uvijek bili dječaci od dvije, tri, pet godine, s kojima sam se uvijek igrala. Na njen nagovor smo se počeli baviti time", prisjeća se. Kako ističe - počeci su bili jako zahtjevni.

"Dobili smo curicu od 15 mjeseci koja nije mogla ni hodati, ali je bila naša maza... Danas je ona gimnazijalka, odlična učenica, a svakim danom nas ispunjava svojom dobrinom, toplinom i - posebnošću", rekla je.

Levanić dodaje da je kroz njen dom prošlo osmero djece, od kojih se jedno vratilo svojoj majci.

Više pogledajte u razgoru Sanje Levanić s našom Katarinom Plantak.

Teme
katarina plantak sanja levanić udomiteljstvo udomljavanje

