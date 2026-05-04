Međunarodni arhitektonski festival Dani Orisa i ove godine u Zagrebu

Yosuke je stekao diplomu prvostupnika inženjerstva na Sveučilištu Waseda u Tokiju 2000. godine. Godine 2001. stekao je diplomu više škole iz arhitekture na Školi za umjetnost i arhitekturu Waseda, a 2003. magistrirao arhitekturu na Architectural Association School u Londonu. Tijekom svoje dosadašnje karijere osvojio je nekoliko prestižnih nagrada, uključujući Architecture League of New York Young Architects Award (2006.), Design for Asia Award (2011.) i Kumamoto Artpolis Award (2011.). Radio je kao gostujući predavač na Školi za umjetnost i arhitekturu Waseda od 2008. do 2012. godine te na Sveučilištu u Tokiju od 2010. do 2012. Osim toga, djelovao je i kao vanjski ispitivač na Architectural Association School u Londonu od 2015. do 2019. godine. Od 2022. ponovno radi kao gostujući predavač na Školi za umjetnost i arhitekturu Waseda.