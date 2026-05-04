Trgovac videoigrama ponudio više od 50 milijardi dolara za preuzimanje eBaya

Trgovac videoigrama GameStop objavio je ponudu za preuzimanje internetske platforme eBay, vrijednu oko 56 milijardi dolara i strukturiranu kroz kombinaciju gotovine i dionica, rekao je za Wall Street Journal glavni izvršni direktor Ryan Cohen.
Ryan Cohen istaknuo je da eBay vidi kao temelj za izgradnju znatno snažnijeg konkurenta Amazonu te da namjerava voditi tvrtku nakon eventualnog preuzimanja.
GameStop već drži oko pet posto udjela u eBayu te je sada podnio neobvezujuću ponudu od 125 dolara po dionici, čime se eBay procjenjuje na oko 55,5 milijardi dolara, prema posljednjem prijavljenom broju izdanih dionica.
Cohen je dodao da ponuda predstavlja premiju od oko 20 posto u odnosu na zaključnu cijenu dionice u petak.
U trgovanju nakon zatvaranja burze dionice eBaya porasle su na oko 116 dolara, nakon što je Wall Street Journal, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, izvijestio o planovima preuzimanja.
Cohen je također rekao da je osigurao kreditnu liniju od oko 20 milijardi dolara za financiranje preuzimanja, dok način pokrivanja preostalog iznosa zasad nije poznat.
Prije dolaska u GameStop, Cohen je suosnovao i vodio Chewy, internetskog trgovca proizvodima za kućne ljubimce. Godine 2020. stekao je značajan udio u GameStopu, kritizirajući upravu zbog sporog razvoja internetskog poslovanja, a 2023. preuzeo je dužnost glavnog izvršnog direktora.
Od tada je zatvorio dio fizičkih trgovina te se usmjerio na segmente poput sličica i retro konzola, koji privlače nostalgične kupce.
Istodobno, eBay nastoji ojačati prisutnost u profitabilnim kategorijama poput kolekcionarskih predmeta, autodijelova i rabljene odjeće. Glavni izvršni direktor Jamie Iannone pritom se oslanja na umjetnu inteligenciju kako bi unaprijedio korisničko iskustvo kupnje.
