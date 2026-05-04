Širi se nova SMS prevara. Stižu lažne poruke o prometnim kaznama, policija objavila upute

"Nemojte ulaziti na poveznice koje se nalaze u sadržaju SMS-a i ne upisujte osobne podatke ili podatke o računima", poručili su iz PU ličko-senjske.
Policijska uprava ličko-senjska upozorila je na novu SMS prijevaru usmjerenu na vozače.
Policijska uprava ličko-senjska zaprimila je nekoliko poziva građana koji su dobili sms poruku u kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova te upozorava na navodno počinjen prometni prekršaj, stoji u priopćenju.
U poruci se tvrdi da je prekršaj zabilježen u stvarnom vremenu te se od primatelja traži da u roku od 48 sati pristupi službenom e-portalu putem priloženog linka kako bi izbjegao sudski postupak i dodatne troškove, nastavlja se.
Policija o svojim potraživanjima građane ne obavještava SMS porukama.
I ličko-senjske policije dodali su i upute o tome kako prepoznati lažnu poruku i što nakon toga učiniti:
Kako prepoznati lažnu poruku?
Ovakve poruke često imaju nekoliko zajedničkih obilježja:
- dolaze s nepoznatih ili inozemnih brojeva;
- sadrže prijeteći ili hitan ton (npr. rok od 48 sati);
- uključuju poveznice na sumnjive ili neprovjerene web stranice;
- pozivaju na unos osobnih podataka ili plaćanje kazne.
Savjeti što učiniti kada primite ovakvu poruku:
- obrišite poruke;
- ne odgovarajte na poruke,
- nemojte pritiskati poveznice, otvarati i pregledavati slike ili privitke;
- ne dijelite osobne, financijske ili sigurnosne podatke;
- ukoliko smatrate da ste postali žrtva krađe identiteta SMS porukom ili ako ste otkrili osjetljive podatke poput (PIN-a, broja kreditne kartice, OIB-a i drugo), odmah to prijavite banci, a potom i policiji.
