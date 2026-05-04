Oglas

PU ličko-senjska

Širi se nova SMS prevara. Stižu lažne poruke o prometnim kaznama, policija objavila upute

author
N1 Info
|
04. svi. 2026. 11:08
Mobitel
Ilustracija / Pixabay

"Nemojte ulaziti na poveznice koje se nalaze u sadržaju SMS-a i ne upisujte osobne podatke ili podatke o računima", poručili su iz PU ličko-senjske.

Oglas

Policijska uprava ličko-senjska upozorila je na novu SMS prijevaru usmjerenu na vozače.

Policijska uprava ličko-senjska zaprimila je nekoliko poziva građana koji su dobili sms poruku u kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova te upozorava na navodno počinjen prometni prekršaj, stoji u priopćenju.

U poruci se tvrdi da je prekršaj zabilježen u stvarnom vremenu te se od primatelja traži da u roku od 48 sati pristupi službenom e-portalu putem priloženog linka kako bi izbjegao sudski postupak i dodatne troškove, nastavlja se.

Policija o svojim potraživanjima građane ne obavještava SMS porukama.

I ličko-senjske policije dodali su i upute o tome kako prepoznati lažnu poruku i što nakon toga učiniti:

Kako prepoznati lažnu poruku?

Ovakve poruke često imaju nekoliko zajedničkih obilježja:

  • dolaze s nepoznatih ili inozemnih brojeva;
  • sadrže prijeteći ili hitan ton (npr. rok od 48 sati);
  • uključuju poveznice na sumnjive ili neprovjerene web stranice;
  • pozivaju na unos osobnih podataka ili plaćanje kazne.

Savjeti što učiniti kada primite ovakvu poruku:

  • obrišite poruke;
  • ne odgovarajte na poruke,
  • nemojte pritiskati poveznice, otvarati i pregledavati slike ili privitke;
  • ne dijelite osobne, financijske ili sigurnosne podatke;
  • ukoliko smatrate da ste postali žrtva krađe identiteta SMS porukom ili ako ste otkrili osjetljive podatke poput (PIN-a, broja kreditne kartice, OIB-a i drugo), odmah to prijavite banci, a potom i policiji.
Teme
krađa osobnih podataka phishing prometni prekršaj sms prijevara upozorenje policije

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ