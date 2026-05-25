DIPLOMATSKO "PREPUCAVANJE"
Ministar Šušnjar "spustio" Ani Brnabić: Red je da joj zahvalimo
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, članica Srpske napredne stranke (SNS), izjavila je da osobe koje vlast u Srbiji naziva “blokaderima” najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba te ustvrdila da je Hrvatskoj strateški interes rušenje vlasti predsjednika Aleksandra Vučića.
Govoreći o prosvjednom skupu održanom u subotu u Beogradu na poziv studenata u blokadi, Brnabić je rekla da sudionici prosvjeda ne djeluju samostalno, nego da dobivaju upute iz inozemstva.
“Oni zapravo izravno dobivaju instrukcije iz inozemstva o tome trebaju li se dijeliti ili ne, trebaju li ići u jednoj koloni, dvije kolone ili tri kolone. Dakle, to nije nešto čime se oni sami bave, nije nešto što sami smišljaju, nije njihova strategija”, rekla je Brnabić.
U nastavku je ustvrdila da je razlog tomu gospodarski napredak Srbije tijekom Vučićeve vlasti.
“To je zato što je Srbija pod Vučićem prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku u BDP-u, kao i po broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih (...) balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić”, kazala je Brnabić.
"Svaka reklama je dobrodošla"
Dodala je kako ne razumije da u Srbiji postoje ljudi koji, kako je rekla, rade u korist “strateških interesa Hrvatske”, a potom poručila: “Ne sviđa vam se Srbija? Idite, evo, Hrvatska ima otvorena vrata.”
Na njezine izjave reagirao je hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar objavom na društvenoj mreži X.
“Kad već gospođa Brnabić šalje ljude u Hrvatsku, red je da joj zahvalimo na preporuci. Svaka reklama je dobrodošla, ali ljudi očito i bez njezinih savjeta vrlo dobro vide gdje su veće plaće, niža nezaposlenost i bolje prilike za život.
Prošle godine je oko 25.000 državljana Srbije dobilo dozvolu za rad u Hrvatskoj, a 320.000 ih je došlo na odmor u Hrvatsku.
Dakle, kad treba zaraditi plaću i uhvatiti godišnji, Hrvatska odjednom i nije tako loša.
I da, ljudi iz Srbije - posebno mladi koji žele raditi, poštivati zakone i ljetovati u Hrvatskoj - ovdje su dobrodošli.
P.S. Neki iz Srbije o Hrvatskoj govore loše. Neki u njoj rade ili odmaraju. A neki je se sjete kad vide otok Krk - i pravila o glisiranju koja su ovdje i dalje na snazi”, napisao je Šušnjar.
Ministar je pritom aludirao na događaj iz 2010. godine, kada su kamere snimile Anu Brnabić tijekom nedozvoljenog glisiranja kod Krka. Tada je hrvatskim policajcima i televizijskoj ekipi rekla da je čamcem krenula prema plaži na kojoj nije bilo mnogo kupača te da je “malo brže krenula” prema mulu.
Brnabić je i ranije javno govorila o svojim vezama s Hrvatskom. Prilikom jednog gostovanja 2022. godine rekla je da je naslijedila kuću na Krku, odakle potječe njezin djed po ocu, te da je zbog toga godinama ljetovala na hrvatskoj obali.
“Imam kuću u Hrvatskoj, na otoku Krku. Moj djed, otac mog oca je s Krka, tako da imam svoju kuću tamo. Posljednji put sam tamo bila 2016. godine. Otkad sam ušla u vladu, kao ministrica za državnu upravu i lokalnu samoupravu, nisam išla u svoju kuću”, rekla je Brnabić 2022. godine.
