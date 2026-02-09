Oglas

odjeknula društvenim mrežama

VIDEO / Svi dijele izjavu Ane Brnabić o umirovljenicima u Srbiji, usporedila ih i s hrvatskim

author
Nova.rs
|
09. velj. 2026. 13:35
PXL_051125_141396194
Milos Tesic/ATAImages

Izjava Ane Brnabić da umirovljenici u Srbiji žive bolje od umirovljenika u Njemačkoj, Luksemburgu i Norveškoj odjeknula je društvenim mrežama poput lapsusa. Jer vrlo je lako provjeriti kako stvari doista stoje.

Oglas

Predsjednica Narodne skupštine izjavila je da umirovljenici u Srbiji žive "mnogo bolje“ od umirovljenika u Hrvatskoj, ali ne samo to – nego i bolje od onih u Njemačkoj, Norveškoj i Luksemburgu, te da je za to zaslužan Aleksandar Vučić.

"Mirovine su sve veće, i u nominalnim i u realnim iznosima, a u odnosu na kvalitetu života ta mirovina može pokriti sve troškove. I sada, na toj rang-listi, vidite da je Srbija najbolja u regiji“, rekla je Brnabić, ne objašnjavajući o kojoj je listi riječ i kada je objavljena.

Dodala je samo da "ta lista“ pokazuje kako je Srbija, kada je riječ o mirovinama, mnogo bolja od Hrvatske, Crne Gore, Njemačke, Norveške i Luksemburga.

Međutim, kada se pogleda Eurostatova lista za 2023. godinu (posljednji objavljeni podaci) o prosječnim bruto mirovinama, koju je obradio europski Euronews, može se vidjeti da ti podaci ozbiljno demantiraju predsjednicu Narodne skupštine te da su sve navedene zemlje zapravo bolje od Srbije.

Prema toj listi, jedinu nižu prosječnu bruto mirovinu u 2023. godini od Srbije imale su Bosna i Hercegovina i Turska.

mirovine srbija
Eurostat (Euronews calculations)

U Srbiji je prosječna bruto mirovina 2023. godine iznosila oko 350 eura mjesečno, dok je u Hrvatskoj iznosila oko 460 eura, u Njemačkoj gotovo 1.600 eura, u Norveškoj 2.400 eura, a u Luksemburgu čak 2.800 eura.

Čak i kada se kao parametar uzme standard kupovne moći (PPS), koji odražava troškove života, Srbija je ponovno pri dnu ljestvice.

Iako je prosječna mirovina, mjerena u PPS-u, tada iznosila oko 600 eura, i dalje je jedna od najnižih u Europi, a jedine dvije zemlje lošije od Srbije bile su Slovačka i Bosna i Hercegovina.

mirovine srbija2
Eurostat (Euronews calculations)

Činjenica je da su mirovine od 2023. godine u Srbiji više puta povećavane. Sa oko 290 eura (33.700 dinara) u 2023. godini, neto mirovina je u 2024. godini porasla na oko 340 eura (39.800 dinara).

U 2025. godini neto mirovina povećana je na oko 430 eura (50.700 dinara), a ove godine iznosi oko 480 eura (56.900 dinara).

I uz sva ta povećanja, srpska mirovina i dalje je daleko od mirovina u Njemačkoj i Norveškoj, a najdalje od Luksemburga.

Također, treba dodati da je ovaj rast mirovina dobrim dijelom „pojela“ inflacija, napominje Danas.

Predsjednik Udruženja sindikata umirovljenih vojnih osoba Srbije Jovan Tamburić ocjenjuje da je izjava Ane Brnabić o dobrom materijalnom položaju umirovljenika u Srbiji izrečena u funkciji "propagande“ te da služi predizbornoj kampanji SNS-a, a ne realnom sagledavanju stanja.

Teme
Ana Brnabić mirovina umirovljenici

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ