odjeknula društvenim mrežama
VIDEO / Svi dijele izjavu Ane Brnabić o umirovljenicima u Srbiji, usporedila ih i s hrvatskim
Izjava Ane Brnabić da umirovljenici u Srbiji žive bolje od umirovljenika u Njemačkoj, Luksemburgu i Norveškoj odjeknula je društvenim mrežama poput lapsusa. Jer vrlo je lako provjeriti kako stvari doista stoje.
Predsjednica Narodne skupštine izjavila je da umirovljenici u Srbiji žive "mnogo bolje“ od umirovljenika u Hrvatskoj, ali ne samo to – nego i bolje od onih u Njemačkoj, Norveškoj i Luksemburgu, te da je za to zaslužan Aleksandar Vučić.
"Mirovine su sve veće, i u nominalnim i u realnim iznosima, a u odnosu na kvalitetu života ta mirovina može pokriti sve troškove. I sada, na toj rang-listi, vidite da je Srbija najbolja u regiji“, rekla je Brnabić, ne objašnjavajući o kojoj je listi riječ i kada je objavljena.
Ana Brnabić na PINK-u VS realnost
Srbija je treća otpozadi u Evropi po visini penzije, pokazuju poslednji objavljeni podaci Eurostata, a iza nas su samo BiH i Turska.
Izjava Ane Brnabić je potpuna izmišljotina i uvreda za naše penzionere, čija je prosečna penzija niža i od…
Dodala je samo da "ta lista“ pokazuje kako je Srbija, kada je riječ o mirovinama, mnogo bolja od Hrvatske, Crne Gore, Njemačke, Norveške i Luksemburga.
Međutim, kada se pogleda Eurostatova lista za 2023. godinu (posljednji objavljeni podaci) o prosječnim bruto mirovinama, koju je obradio europski Euronews, može se vidjeti da ti podaci ozbiljno demantiraju predsjednicu Narodne skupštine te da su sve navedene zemlje zapravo bolje od Srbije.
Prema toj listi, jedinu nižu prosječnu bruto mirovinu u 2023. godini od Srbije imale su Bosna i Hercegovina i Turska.
U Srbiji je prosječna bruto mirovina 2023. godine iznosila oko 350 eura mjesečno, dok je u Hrvatskoj iznosila oko 460 eura, u Njemačkoj gotovo 1.600 eura, u Norveškoj 2.400 eura, a u Luksemburgu čak 2.800 eura.
Čak i kada se kao parametar uzme standard kupovne moći (PPS), koji odražava troškove života, Srbija je ponovno pri dnu ljestvice.
Iako je prosječna mirovina, mjerena u PPS-u, tada iznosila oko 600 eura, i dalje je jedna od najnižih u Europi, a jedine dvije zemlje lošije od Srbije bile su Slovačka i Bosna i Hercegovina.
Činjenica je da su mirovine od 2023. godine u Srbiji više puta povećavane. Sa oko 290 eura (33.700 dinara) u 2023. godini, neto mirovina je u 2024. godini porasla na oko 340 eura (39.800 dinara).
U 2025. godini neto mirovina povećana je na oko 430 eura (50.700 dinara), a ove godine iznosi oko 480 eura (56.900 dinara).
I uz sva ta povećanja, srpska mirovina i dalje je daleko od mirovina u Njemačkoj i Norveškoj, a najdalje od Luksemburga.
Također, treba dodati da je ovaj rast mirovina dobrim dijelom „pojela“ inflacija, napominje Danas.
Predsjednik Udruženja sindikata umirovljenih vojnih osoba Srbije Jovan Tamburić ocjenjuje da je izjava Ane Brnabić o dobrom materijalnom položaju umirovljenika u Srbiji izrečena u funkciji "propagande“ te da služi predizbornoj kampanji SNS-a, a ne realnom sagledavanju stanja.
