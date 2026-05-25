Šef vatrogasaca tri sata čekao hitnu na Visu, iskašljavao je krv: "Helikopter u kvaru, brodica zauzeta..."

Mještani Visa ogorčeni su na sustav hitne medicinske pomoći nakon drame koja se odvijala na tom otoku. Život 67-godišnjeg šefa tamošnjeg DVD-a bio je ugrožen, a zbog administrativnih i tehničkih propusta na prijevoz do bolnice čekao je satima.
Nakon što je muškarcu pozlilo, liječnica hitne pomoći odmah utvrdila da je pacijentu nužan hitan helikopterski prijevoz, piše Jurica Gašpar za Morski.hr.
"Čovjeku je pozlilo prije 20.00 sati, liječnica sa hitne je utvrdila da postoji nužna potreba za hitnim helikopterskim prijevozom i prijavila to di triba. Nakon šta više od pola sata nije dobila povratnu informaciju, zvala ih je ponovo, da bi joj tad rekli da je helikopter u kvaru, a drugi valjda ne leti po noći", opisao je mještanin u pismu kojeg je poslao u redakciju portala Morski.hr.
Liječnica je potom zatražila prijevoz brzom brodicom, ali u funkciji je bilo samo jedno plovilo, koje je u tom trenutku već bilo angažirano na drugim lokacijama. Zapovjednika vatrogasaca s rive su pokupili tek oko ponoći.
Zamjenik šefa viških vatrogasaca, Pave Pincetić, istaknuo je za Morski.hr da je bolesni vatrogasni zapovjednik proživljavao teške trenutke dok je čekao pomoć.
"Gubio je svijest i iskašljavao krv, pa sad sami procijenite je li bilo hitno. Grozno se osjećan. Kao da smo zadnja rupa na svirali. Znate što mi najviše smeta? Što je moj kolega pomogao tolikim ljudima i imao na stotine intervencija. A sad kad je njemu trebalo, sustav je zakazao", rekao je i naglasio da da se i sami susreću sa situacijama da se nešto pokvari, ali poručuje da uvijek mora postojati više opcija i da sustav mora biti spreman.
