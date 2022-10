Most odgovorio Plenkoviću: Ovo su sve HDZ-ove zaboravljene veze s Rusijom

Podijeli:







Izvor: Matija Habljak/PIXSELL

Most je objavom na svojem Facebook profilu odgovorio premijeru Andreju Plenkoviću, koji je odbacio tvrdnje oporbe da su za aferu u Ini krivi vlada i HDZ te rekao da "oporba udruženo pjeva pjesmice i u udruženoj operaciji pokušava srušiti vladu".

“To uopće nema nikakve dileme, to je sve orkestrirana operacija i akcija točno jasno vidljivih i prepoznatljivih aktera, samo moramo još vidjeti koliko je ona samo unutarnja, a koliko je i vanjska. To je jedino pitanje o kojem još trebamo malo detaljnije povesti računa, ali i to ćemo ispitati”, kazao je Plenković.

Popis veza HDZ-a i Rusije

“Sve HDZ-ove ‘zaboravljene’ veze s Rusima. Budući da HDZ nastoji maknuti temu sa svoje korupcije i veleizdaje u Ini na temu ruskih igrača, plaćenika i ruskog utjecaja vrlo rado ćemo im udovoljiti i malo ih podsjetiti na njihove veze:

– HDZ je pozajmio 4.2 milijuna kn od firme Gas trading d.o.o.u vlasništvu PPD-a koji je pak stvorio bogatstvo od prodaje ruskog plina

– HDZ je dugo s Ivanom Vrdoljakom pregovarao o izbacivanju Mosta kako bi HNS, koji je preko Vrdoljaka bio povezan s ruskim kapitalom, došao na njegovo mjesto. Inače, Ivan Vrdoljak je od MUP-a tražio pisanim dokumentom da se ruskim tajkunima Grigoryu Edelu i Mihailu Žukovu dade hrvatsko državljanstvo, koje im je trebalo za proboj ruskog kapitala sumnjivog porijekla koji je bio, čuda li, vezan za Oksanu Dvinski, HDZ-ovu veliku ‘dobročiniteljicu’

– HDZ-ov je ministar Zdravko Marić iz Agrokora došao i opstao u vladi nakon što je Agrokoru osigurao ruski novac od ruskih banaka. Agrokor je u isto vrijeme preko raznih firma bio donator HDZ-u

– HDZ-ov je ministar graditeljstva Ivan Paladina poslovno povezan s ruskim tajkunima, posebice Sergejom Gljadelkinom koji je povezan s ruskom tajnom službom FSB

– ruska Zaklada ‘Nova pokoljena’ koju vodi već spominjana ruska državljanka Oksana Dvinski, supruga Maksima Poletajeva, bila donatorica HDZ-u s 2.6 milijuna kuna

– HDZ-ova vlada dodijelila ugovor o remontu helikoptera Mi-171Sh vrijedan 206.9 milijuna kuna Rusima, a taj remont se nakon završetka pokazalo problematičnim

Kao što se vidi, HDZ-ovci su zadnji koji bi trebali govoriti o ruskim plaćenicima”, poručili su iz Mosta.