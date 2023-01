Podijeli :

Izvor: N1

Mostovac Zvonimir Troskot komentirao je u N1 Studiju uživo situaciju u zagrebačkoj Čistoći čiji radnici su u svojevrsnom štrajku i već nekoliko dana ne odvoze smeće. Kaže kako se boji da je ovo još jedan poguranac iskusnoj radnoj snazi da napusti Hrvatsku. Tko će raditi, pita se.

“Mi ne možemo preko noći naći vozače C kategorije, to su ljudi koji imaju iskustva i vrlo su traženi zaposlenici u Zapadnoj Europi. Što to sad znači? Da ćemo mi zbog četiri, pet tisuća kuna…”, govori Troskot.

Problemi u Čistoći nisu nastali u godinu ili dvije, a mostovac kaže kako je gradonačelnikovo pitanje “s kim da razgovaram” ozbiljan signal da u gotovo dvije godine, koliko je Tomašević na vlasti u glavnom gradu, još nije uspostavljena komunikacija.

“Poskupile su komunalije, voda, vrećice, a otpad se ne odvozi. To je sad već strukturni problem. Kime ćemo mi zamijeniti te ljude u Čisotći? A bojim se i da ta iskusna radna snaga ne ode u Europu, kime ćemo ih mi onda zamijniti u Zagrebu”, kaže.

Obnova Banije

Troskot upozorava i da su dijelovi Banije “kao u doba neandertalaca”, bez struje i odsječeni. “To su stvari koje država treba rješavati, a mi se bavimo valutama, eurozonama… Nekome na Baniji je irelevantno je li u Hrvatskoj kuna, euro ili japanski jen, tim ljudima nisu napravljeni osnovni uvjeti života.”

“Banija je žrtva predizborne utakmice i htjet će se tih nekoliko stanova što su napravili prikazati kao jedan megalomanski projekt”, upozorava Troskot.

“Ova godina će biti prijelomna i ove pukotine u društvu, ta frustracija i nezadovoljstvo, mislim da će se to, nažalost, preliti na ulice”, zaključuje.

