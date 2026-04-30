"World’s 50 Best Beaches"
Objavljen popis najljepših plaža - na njemu Grčka, Italija, Španjolska... Hrvatsku preskočili
Pješčane plaže u destinacijama poput Grčke, Španjolske, Portugala, Italije, Francuske i Irske našle su se ove godine među 50 najboljih.
Za mnoge nema boljeg osjećaja od pijeska među prstima, soli u kosi i debelog sloja kreme za sunčanje na koži.
Iako će pravi ljubitelji plaža pronaći nešto lijepo na svakoj obali, postoje mjesta diljem svijeta koja oduzimaju dah zahvaljujući tirkiznom moru i spektakularnim zalascima sunca.
Upravo takve lokacije posljednjih godina traži lista World’s 50 Best Beaches, a na vrh najnovijeg izdanja zasjela je plaža Entalula na Filipinima.
Smještena na otoku Palawan, ova plaža dostupna je isključivo brodom, pa nije preplavljena turistima koji dolaze uživati u vapnenačkim liticama i kristalno čistom moru, prenosi Euronews.
Od ukupno 50 plaža, njih 11 iz Europe ušlo je na listu, uključujući destinacije poput Grčke, Španjolske, Portugala, Italije, Francuske pa čak i Irske.
Za dlaku je prvo mjesto izmaklo grčkoj plaži Fteri, koja je zauzela drugo mjesto.
Smještena na Kefaloniji, najvećem od Jonskih otoka, plaža se nalazi u skrovitoj uvali do koje se može doći samo brodom ili zahtjevnim pješačenjem.
Prema timu World’s 50 Best Beaches, „netaknuta ljepota i mirno okruženje plaže Fteri čine je utočištem za sve koji traže mir i duboku povezanost s prirodom“.
Samo je jedna europska plaža ušla u top 10, dok je sljedeća najbolje rangirana Cala Macarella na balearskom otoku Menorci, na 12. mjestu.
Zahvaljujući uvali u obliku potkove, more je ovdje mirno tijekom cijele godine, što dodatno povećava njezinu popularnost.
Odmah iza nje nalazi se talijanska Cala Dei Gabbiani na Sardiniji, na 18. mjestu.
Bijela šljunčana obala čini more kristalno čistim, dok vapnenačke litice stvaraju gotovo savršenu kulisu.
Plaža Kaputaş u Turskoj jedna je od najljepših u Europi zahvaljujući položaju na dnu kanjona i intenzivno plavom moru.
Na ukupno 29. mjestu, smještena je između Kaşa i Kalkana na jugozapadu Turske, a na listu je ušla zbog impresivnog krajolika.
Top pet europskih plaža zaključuje još jedna grčka destinacija – Porto Katsiki.
Jedna od najpoznatijih plaža na Lefkadi privlači posjetitelje strmim liticama i jarko plavim morem.
Cijeli popis najboljih europskih plaža:
- Fteri Beach, Kefalonija, Grčka (2. mjesto)
- Cala Macarella, Menorca, Španjolska (12.)
- Cala Dei Gabbiani, Sardinija, Italija (18.)
- Kaputaş Beach, Tirkizna obala, Turska (29.)
- Porto Katsiki, Lefkada, Grčka (34.)
- Santa Giulia, Korzika, Francuska (35.)
- Playa Cofete, Fuerteventura, Španjolska (39.)
- Praia da Falésia, Algarve, Portugal (43.)
- Porto Timoni, Krf, Grčka (46.)
- La Pelosa, Sardinija, Italija (48.)
- Keem Beach, okrug Mayo, Irska (50.)
Kako se bira najbolja plaža na svijetu
Lista World’s 50 Best Beaches temelji se na nominacijama i glasovima više od 1.000 stručnjaka iz industrije, uključujući putopisne novinare, influencere i turističke agente.
Svaka plaža ocjenjuje se prema kriterijima poput jedinstvenosti krajolika, mogućnosti susreta s divljim životinjama, mirnoće mora za kupanje ili opuštanje te ukupnog dojma savršenog dana na plaži.
Također se posebno vrednuju netaknute plaže, kao i razina gužve na destinaciji.
