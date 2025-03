Pogledajte koliko iznose uskrsnice po gradovima. Jedan ih dijeli čak i studentima

Pet tjedana prije Uskrsa, neki gradovi i općine već su objavili iznose uskrsnica koje će podijeliti svojim umirovljenicima, socijalno ugroženim građanima, a u jednom slučaju i studentima, iznose do 40 do 120 eura.

Uskrsnice studentima, petu godinu zaredom, dijeli Grubišno polje. Svi redovni studenti do 26 godina starosti koji imaju prebivalište na području tog grada pozvani su do 28. ožujka podnijeti zahtjev za isplatu uskrsnice u iznosu od 60 eura, što je deset eura više u odnosu na prošlu godinu.

Pedeset eura uskrsnice dobit će i grubišnopoljski umirovljenici s mirovinama do 500 eura. U odnosu na 2024. uskrsnica je povećana s 30 na 50 eura, a povećan je i prag mirovine s 400 na 500 eura.

Uskrsnicu je najavio i glavni grad, kao i gradovi u njegovu prstenu: Samobor, Velika Gorica, Zaprešić.

U Zagrebu će 100 eura uskrsnice dobiti umirovljenici s mirovinom manjom od 350 eura koji na području Grada prebivaju najmanje pet godina. Potporu će dobiti i korisnici novčanih naknada Grada, njih više od 22 tisuće.

Samobor za uskrsnice osigurao 185.000 eura

Samobor je povećao cenzus uskrsnica za najranjivije skupine svojih građana, a u ovogodišnjem gradskom proračunu za tu namjenu osigurao je 185.000 eura.

Pravo na isplatu uskrsnica imat će umirovljenici, osobe s invaliditetom, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, nezaposleni hrvatski branitelji s mirovinskim i drugim primanjima do 400 eura kao i svi nezaposleni građani u registru nezaposlenih pri Zavodu za zapošljavanje zaključno s 1. veljače.

Visina uskrsnice ovisi o primanjima i socijalnom statusu, a iznosi 45, 60 ili 85 eura s time da sve nezaposlene osobe ostvaruju pravo na 45 eura uskrsnice.

Velika Gorica osigurala je uskrsnice za umirovljenika kojima mirovina ne prelazi 670 eura i za korisnike nacionalne naknade za starije osobe.

Najveću uskrisnicu, 120 eura, dobit će umirovljenici s mirovinom do 230 eura, oni koji imaju mirovinu između 250 i 350 eura dobit će 65 eura, dok će 50 eura dobiti umirovljenici s prihodima od 350 do 430 eura. Umirovljenici čija mirovina iznosi između 430 i 670 eura dobit će 40 eura uskrsnice.

Uskrsnicu od 120 eura dobit će korisnici nacionalne naknade.

Rugvica: Ove godine 60. 000 eura više nego prethodne

Slične iznose uskrsnica dijeli i općina Rugvica, pored Zagreba.

Na uskrsnicu mogu računati umirovljenici s mirovinama do 600 eura, potom korisnici zajamčene minimalne naknade, nacionalne naknade za starije osobe, korisnici prava na osobnu invalidninu, inkluzivni dodatak te doplatak za pomoć i njegu.

Umirovljenici s mirovinom do 230 eura primit će 120 eura uskrsnice, oni s mirovinom od 230 do 350 eura, 65 eura, umirovljenici s mirovinom od 350 do 430 eura dobit će 50 eura, a oni s mirovinom od 430 do 600 eura dobit će 40 eura uskrsnice.

Korisnici socijalnih naknada imat će pravo na 65 eura.

Ove godine općina Rugvica za tu je namjenu osigurala 60. 000 eura više nego prethodne godine, ističu iz općine.

U Zaprešiću uskrsnica iznosi 40 eura bez obzira na visinu mirovine, a pravo na nju imaju svi umirovljenici s prebivalištem na području Grada koji su prijavljeni u Evidenciju umirovljenika Zaprešića i zatraže isplatu.

Pravo na 100 eura uskrsnice u Ozlju ostvaruju umirovljenici čija mirovina ne prelazi 350 eura mjesečno, a u iznos mirovine uračunava se mirovina ostvarena u Hrvatskoj i inozemstvu.

Proširit će se popis onih koji dijele uskrsnice

Požega dijeli 50 eura uskrsnice umirovljenicima, korisnicima zajamčene minimalne naknade, nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Svim umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Krka koji će do kraja ove godine imati navršenih 75 godina života, taj je grad osigurao je uskrsnicu od 100 eura.

Izvjesno je da će se do Uskrsa proširiti popis gradova i općina koji će dijeliti uskrsnice, tim više što su iz nekih većih gradova to najavili, ali najave i iznose još nisu formalizirali.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.