TANJA SOKOLIĆ
SDP-ova zastupnica: Sustav u hrvatskom sportu godinama je građen za izvlačenje javnog novca
Afera u Hrvatskom skijaškom savezu otvorila je pitanje korupcije i nadzora nad milijunima eura koji prolaze kroz hrvatski sport.
Članica saborskog Odbora za sport Tanja Sokolić (SDP) u N1 Studiju uživo je našoj Hanan Nanić ustvrdila da unutarnje kontrole praktički ne postoje te kaže kako će tražiti zakonske izmjene i neovisne revizije sportskih saveza.
“Sustav je godinama građen tako da omogućuje što netransparentnije izvlačenje javnog novca”, rekla je Sokolić.
Podsjetila je da je 2022. godine izmjenama Zakona o sportu ukinuto programsko i financijsko izvještavanje Hrvatskog olimpijskog odbora prema Saboru.
“Dok je trajalo redovito izvještavanje, Vlada je na izvještaje HOO-a davala negativna mišljenja. Nakon promjene vlasti izvještaji postaju pozitivni, a potom se nadzor potpuno ukida”, rekla je.
“USKOK otvara istrage, a sustav ne reagira”
Sokolić tvrdi da su institucije zakazale jer unutarnje kontrole u sportu ne funkcioniraju.
“USKOK otvara istrage, a unutarnje kontrole ne rade svoj posao. Sustav je postavljen tako da ne funkcionira”, rekla je.
Kao primjer navela je podatak da je Hrvatski olimpijski odbor tijekom nekoliko godina proveo svega sedam revizija, dok 2024. godine nije provedena nijedna.
Posebno je upozorila i na model financiranja sporta preko državnih tvrtki, prema kojem državne kompanije mogu davati donacije sportu.
“HEP, Hrvatske šume i druge državne tvrtke ulažu u sport kroz porezne olakšice. To je također javni novac, ali nadzora praktički nema”, rekla je.
“Najviše ispaštaju sportaši i djeca”
Prema njezinim riječima, najveći problem je što novac ne završava kod onih kojima je namijenjen.
“Najveća tragedija je to što na kraju kratkih rukava ostaju sportaši, djeca i mladi”, rekla je Sokolić.
SDP najavljuje izmjene zakona
Govoreći o ostavci Zlatka Mateše s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, ocijenila je da se ne radi o stvarnom preuzimanju odgovornosti.
“To nije dovoljno. Problem nije samo jedna osoba, nego cijeli sustav”, poručila je.
Sokolić je najavila da SDP priprema zakonske izmjene kojima će tražiti povratak obveznog izvještavanja HOO-a pred Saborom, neovisne revizije saveza, javnu objavu financijskih izvještaja, registar donacija te obvezne unutarnje kontrole i fiskalnu odgovornost čelnika saveza.
Na pitanje o razmjerima mogućih zlouporaba rekla je kako se samo u slučaju Hrvatskog skijaškog saveza spominje oko 30 milijuna eura, dok se ukupno govori o “stotinama milijuna eura”.
