Benčić o Kostanjeviću: "HDZ-u je jedino stalo da kaže da su svi isti, ali nisu"

Saborska zastupnica stranke Možemo! Sandra Benčić komentirala je nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om u aferi Hipodrom. Poručila je da je šokantno kada se pokaže da su pojedinci spremni na kaznena djela, ali odbacuje optužbe oporbe da gradonačelnik Tomislav Tomašević treba snositi političku odgovornost.
"Naravno da uvijek šokira da su ljudi spremni na takva djela, ali gradonačelnik je od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži kako bi Grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim djelom", rekla je Benčić u emisiji "Oporbeni zarez" Hrvatskog radija.
"Gradonačelnik je govorio da u medijima nije bio ni jedan dokaz da bi Kostanjević to počinio. Upravo tako je to i formulirao. I sam Kostanjević je godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo. Na tome je zasnivao obranu", dodala je.
"Kada HDZ nekoga poziva na političku odgovornost, a brojni njihovi ministri optuženi su zbog korupcije i kriminala, neki i osuđeni i na izdržavanju kazne, koje je osobno birao Andrej Plenković, onda oni imaju obraza bilo koga pozivati na političku odgovornost", poručila je.
Ustvrdila je da je odgovornost gradske vlasti bila uspostaviti sustav koji može otkriti nepravilnosti. "Naša odgovornost bila je da postavimo sustav u kojem se ne zapošljava po stranačkoj liniji i u kojem se ravnatelje ustanova ne bira po stranačkoj liniji. Je li svih 340 ravnatelja ustanova top? Sigurno ima onih koji rade bolje ili lošije, a ima i ovakvih primjera", rekla je.
Naglasila je i da je gradska uprava surađivala sa svim tijelima koja su bila uključena u istragu.
Govoreći o aferi Hipodrom, Benčić je ustvrdila da HDZ pokušava izjednačiti političku odgovornost različitih aktera. "HDZ-u je jedino stalo da kaže da su svi isti, ali ne, nisu svi isti. Nije isto kada članovi njihove stranke kontinuirano završavaju u korupcijskim aferama ili kada nama imputiraju da je to naša afera", rekla je.
Pritom je ustvrdila da u slučaju Hipodrom postoji poveznica upravo s HDZ-om. "Jedina stranačka crta koja postoji u Eurolex aferi koja se tiče Hipodroma, kao i PDV prijevare, jest HDZ. Suvlasnik Eurolexa u to vrijeme bio je Josip Vidović, član HDZ-a i relativno dobro pozicioniran, bivši tajnik Odbora za branitelje", zaključila je Sandra Benčić.
