Nestanak djece: Opasnost više ne vreba samo na ulici, već i online

Nestanci djece sve češće počinju u digitalnom prostoru, kroz komunikaciju na društvenim mrežama, aplikacijama za dopisivanje i gaming platformama, upozorio je u ponedjeljak Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u povodu Međunarodnog dana nestale djece.
"Nestanak djeteta danas ne počinje nužno na ulici ili u trenutku kada dijete napusti dom. Sve češće počinje u digitalnom prostoru, kroz komunikaciju kojoj odrasli možda ne pridaju dovoljno pozornosti, a koja za dijete može postati vrlo stvarna, emocionalno snažna i rizična", upozorili su iz Centra.
Predsjednik Centra Tomislav Ramljak istaknuo je kako djeca velik dio svojih odnosa i osjećaja pripadnosti danas stvaraju online, gdje mogu naići na osobe koje prepoznaju njihovu ranjivost i koriste je za manipulaciju, vrbovanje ili dogovaranje susreta uživo.
"Zato o nestancima djece više ne možemo govoriti samo kao o fizičkom odlasku od kuće. Moramo razumjeti što je tom odlasku prethodilo, osobito u digitalnom prostoru", rekao je Ramljak.
Prema podacima iz izvješća pravobraniteljice za djecu za 2025. godinu, u Hrvatskoj su zabilježene 353 objave o udaljenju djece te 234 maloljetnika koji su se udaljili iz obiteljskog doma. Među njima je bilo i 105 maloljetnika koji su se u evidenciji pojavljivali više puta.
Najčešći razlozi odlaska iz doma bili su avanturizam, nepoštovanje roditeljskog autoriteta, utjecaj vršnjaka i problemi u školi, dok u velikom broju slučajeva razlog nije naveden.
Centar upozorava i na opasnost online groominga, odnosno postupnog stvaranja odnosa povjerenja s djetetom radi manipulacije, seksualnog iskorištavanja ili nagovaranja na susret uživo.
Taj proces često ne izgleda prijeteće od samoga početka. Može započeti komplimentima, razumijevanjem, darovima, obećanjima ili razgovorima u kojima dijete prvi put osjeti da ga netko uistinu sluša.
Upravo zato nestanak djeteta ponekad nije iznenadan događaj, nego završetak procesa koji je trajao danima, tjednima ili mjesecima u tišini, u osjećaju ranjivosti i u digitalnom prostoru koji odraslima može ostati nevidljiv.
Zato Centar već godinama upozorava na potrebu uspostave brzog sustava javnog uzbunjivanja u slučajevima nestanka djece, po uzoru na Amber Alert, koji se koristi u Sjedinjenim Američkim Državama i brojnim europskim zemljama. Takav sustav omogućio bi hitno i široko informiranje javnosti upravo u prvim satima, kada su šanse za pronalazak djeteta najveće.
U slučajevima nestanka djece, bijega ili drugih oblika ugroze dostupna je europska linija za nestalu djecu 116 000, koja je besplatna i otvorena 24 sata dnevno.
Međunarodni dan nestale djece obilježava se svake godine 25. svibnja s ciljem podizanja svijesti o problemu nestanka djece, pružanja podrške obiteljima te jačanja sustava prevencije i zaštite djece.
