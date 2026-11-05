Policija upala na ilegalno odlagalište kraj Podgore: Četvero uhićenih, bageri otkrivaju što se krije pod zemljom

Zeljko Lukunic/PIXSELL

Četiri osobe uhićene su u četvrtak ujutro u policijskoj akciji na području Gornjih Igrana, u zaleđu Podgore, zbog sumnje na nezakonito odlaganje velikih količina otpada. Među uhićenima su dvojica poduzetnika koji se bave prijevozom otpada te dvojica vlasnika zemljišta. Policija uz pomoć teške mehanizacije istražuje što je sve zakopano na području površine oko 10.000 četvornih metara.

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Kako neslužbeno doznaje novinar Slobodne Dalmacije Vladimir Urukalo, akciju provode policijski službenici Službe općeg kriminaliteta Policijske uprave splitsko-dalmatinske u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom.

Četvoricu osumnjičenih tereti se za teška kaznena djela protiv okoliša povezana s nezakonitim gospodarenjem otpadom.

Na terenu su, uz policiju i državno odvjetništvo, djelatnici Državnog inspektorata, uključujući inspekcije zaštite okoliša, rudarstva, graditeljstva i šumarstva, kao i geodet te komunalni redari.

Policija zatekla kamion koji je dovozio otpad

Prema dosadašnjim informacijama, otpad je zakopavan na zemljištu površine oko 10.000 četvornih metara. Bageri su tijekom iskapanja otkrili različite vrste materijala, među kojima su plastika, sanitarna oprema, građevinski otpad, žice i metal.

Sumnja se da je otpad odlagan u slojevima, pri čemu su se izmjenjivali nasipi zemlje i različite vrste otpada, čime se prikrivalo što se nalazi ispod površine.

Točna količina i dubina zakopanog otpada tek se trebaju utvrditi daljnjim istražnim radnjama.

Policija je, prema neslužbenim informacijama, tijekom jutra zatekla jednog vozača koji je upravo na lokaciju dovezao kamion pun građevinskog otpada.

Navodno je prema odlagalištu bilo krenulo još nekoliko kamiona, no nakon što se doznalo za policijsku akciju, ostali su povučeni.

Na tom području otpad se odlagao godinama

Problem nezakonitog odlaganja otpada u zaleđu Podgore nije nov.

U općinskom Planu gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine evidentirano je više lokacija na kojima su se nalazile velike količine građevinskog i glomaznog otpada.

Među njima su područja uz županijsku cestu Gornje Igrane – Kozica te uz cestu Makarska – Vrgorac, gdje su ranije zabilježene naslage građevinskog materijala, zemlje, kamenih blokova, keramike, plastike i drva.

Na pojedinim lokacijama evidentirane su tisuće kubičnih metara otpada, a dio odlagališta u međuvremenu je djelomično saniran.

Neka od zemljišta navedenih u tom dokumentu obuhvaćena su i najnovijom policijskom akcijom.

Načelnik Podgore: "Da nije bilo Gospića, mislim da ni sada ne bi reagirali"

Načelnik Općine Podgora Ante Miličić potvrdio je da je riječ o starim odlagalištima na kojima se otpad, prema njegovim riječima, odlagao više od 20 godina.

Tvrdi da su komunalni redari godinama zaprimali prijave, izlazili na teren, sastavljali izvješća i o svemu obavještavali Državni inspektorat, ali da reakcije nadležnih nije bilo.

"Nitko nikad nije reagirao, sve do sad. A da nije bilo slučaja Gospić, mislim da ni sad ne bi izašli", izjavio je Miličić za Slobodnu Dalmaciju.

Policijski izvidi i pretrage zemljišta nastavljaju se, a tek bi daljnje istraživanje trebalo pokazati stvarne razmjere nezakonitog odlaganja otpada i moguće posljedice za okoliš.