Potvrđena optužnica protiv HDZ-ovog načelnika općine Sućuraj

Znajući da u travnju 2017. istječe koncesija koju je toj tvrtki dodijelilo Poglavarstvo Županije splitsko-dalmatinske za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi postavljanja cijevi za dovod i odvod morske vode za mrjestilište ribe, Bjelovučić je, kao predsjednik Općinskog vijeća te osnivač i direktor tvrtke Seabass Junior, s načelnikom Općine Slavićem postigao dogovor da će novu koncesiju odobriti Općina iako su znali da za to nema ovlasti i premda društvo Seabass nije podmirilo obveze te je bilo insolventno pa nije ni imalo uvjete za novu koncesiju.