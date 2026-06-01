jedna osoba osumnjičena
USKOK: U tijeku uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji zbog sumnje u korupciju
U tijeku su uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na jednu osobu za koju se sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo, izvijestio je Uskok.
U tužiteljstvu navode da uhićenje i hitne dokazne radnje provodi Pnuskok po nalogu Uskoka.
Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
