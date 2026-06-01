kina nije zadovoljna
Tri države žele razviti podvodne dronove kako bi odgovorile na prijetnje
Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Australija razvijat će podvodne dronove kako bi odgovorile na prijetnju protivnika koji bi mogli oštetiti podmorske kabele i cjevovode.
Bespilotna podvodna vozila razvijat će se u okviru obrambenog pakta AUKUS, izjavio je američki ministar obrane Pete Hegseth.
Ministri obrane SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Australije sastali su se u subotu u Singapuru kako bi razgovarali o planovima za „ubrzavanje procesa” i napredak u razvoju najsuvremenijih vojnih tehnologija, piše skynews.
Sigurnosni sporazum omogućit će Australiji nabavu nove flote podmornica na nuklearni pogon za ophodnju Tihim oceanom, s ciljem suzbijanja kineskog širenja utjecaja u regiji.
U okviru „drugog stupa” sporazuma, zemlje će surađivati na razvoju naprednih obrambenih tehnologija, uključujući kvantno računalstvo, podvodne sustave, hipersoničnu tehnologiju, umjetnu inteligenciju i kibernetičke tehnologije.
AUKUS, koji su tri zemlje osnovale 2021. godine, dio je njihovih nastojanja da se suprotstave rastućem utjecaju Kine u indo-pacifičkoj regiji. Kina je sporazum AUKUS nazvala opasnim te upozorila da bi mogao potaknuti regionalnu utrku u naoružanju.
Stojeći uz britanskog ministra obrane Johna Healeyja i australskog ministra obrane Richarda Marlesa na marginama konferencije Shangri-La, Hegseth je rekao da će nova bespilotna plovila dodatno ojačati savez.
„Ovaj ključni projekt osigurat će niz vrlo prilagodljivih višenamjenskih sustava za bespilotna podvodna vozila (UUV), osmišljenih za potporu podvodnim operacijama i očuvanje naše zajedničke prednosti u pomorskom području”, rekao je Hegseth.
Healey je izjavio da će bespilotna podvodna vozila ojačati sposobnost sve tri zemlje da odgovore na prijetnje, uključujući protivnike koji ciljaju podmorske kabele i cjevovode.
„To će našim snagama vrlo brzo omogućiti pristup najnaprednijim tehnologijama na bojištu, dok zajedno razvijamo niz vrhunskih senzora i sustava naoružanja za podvodne dronove”, rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
