nepravilno skladištenje
Tri pogreške zbog kojih se voće i povrće puno brže kvare
Zbog nepravilnog skladištenja voća i povrća često se događa da se namirnice pokvare mnogo brže nego što bi inače trebale.
U nastavku provjerite koje su tri najčešće pogreške koje trebate izbjegavati ako želite što dulje sačuvati svježinu voća i povrća.
Izvadite povrće iz vrećice
Povrće nije dobro dugo držati u zatvorenoj plastičnoj vrećici. Svakom plodu potrebno je malo zraka i prostora kako bi dulje ostao svjež.
Najbolje ga je čuvati u mrežastim vrećicama. Ako koristite plastične vrećice, jednostavno ih možete probušiti kako biste omogućili cirkulaciju zraka.
Ne čuvajte voće i povrće zajedno
Preporučuje se odvojiti voće i povrće odmah nakon kupnje, a posebno prilikom spremanja u hladnjak. Naime, mnogi plodovi ispuštaju etilen, plin koji ubrzava sazrijevanje.
Proizvođači koriste etilen kako bi voće i povrće brže dozreli, no u kućnom hladnjaku taj plin može ubrzati i kvarenje namirnica koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini. Zato se, primjerice, rajčice i marelice ne preporučuje čuvati zajedno.
Ne perite voće i povrće odmah
Možda se čini logičnim da voće i povrće nakon kupnje, prije spremanja u hladnjak, dobro operete, no to nije najbolja odluka. Vlaga, naime, potiče razvoj bakterija, zbog čega se namirnice brže kvare.
Plodove je bolje oprati neposredno prije upotrebe, odnosno onda kada ih namjeravate pojesti ili od njih pripremiti jelo. Tako će dulje ostati svježi, piše internetski portal Informer, a prenosi Metropolitan.si.
