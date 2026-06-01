"Sea Guardian"
FOTO / Iz Splita u NATO-ovu operaciju isplovila raketna topovnjača "Vukovar"
Svečano je ispraćen 13. hrvatski kontingent u NATO-ovu operaciju potpore miru 'Sea Guardian'. Ispraćaj je održan danas, 1. lipnja 2026., u vojnoj luci Lora, u Splitu, odakle je raketna topovnjača 'Vukovar' isplovila prema središnjem Mediteranu.
Kontingent čini 32 pripadnika, među njima tri žene, a u središnjem Mediteranu boravit će do 18. lipnja 2026. godine. Zapovjednik 13. hrvatskog kontingenta je kapetan korvete Dino Čobo, dok je zapovjednica raketne topovnjače “Vukovar” poručnica bojnog broda Antonija Peroš.
Tijekom sudjelovanja kontingenta u operaciji, časnik za vezu na zapovjednom brodu operacije ITS “Caio Duilio” (Ratna mornarica Talijanske Republike) je poručnik korvete Ernest Inkret.
U prigodnom obraćanju zapovjednik Hrvatske ratne mornarice kontraadmiral Dojkić je istaknuo: “Ovu zahtjevnu zadaću uspješno provodimo već devetu godinu za redom bez obzira na sva ograničenja i izazove. Činjenica da su raketne topovnjače ‘Vukovar’ i ‘Dubrovnik’ starije od većine članova njihovih posada dovoljno govori sama za sebe.”
Također je rekao da je uspješno sudjelovanje isključivo plod predanog i požrtvovnog rada, ne samo članova posade broda već i kompletnog osoblja koje sudjeluje u održavanju i pripremi brodova i posada za operaciju. Realizacijom projekata opremanja i modernizacije, Hrvatska ratna mornarica, bit će još snažniji jamac sigurnosti Jadrana kao najvećeg prirodnog, gospodarskog, prometnog i drugog resursa.
Zapovjednik kontingenta kapetan korvete Dino Čobo rekao je: “Odlučni smo zadaću izvršiti profesionalno i odgovorno, kako bismo što dostojanstvenije predstavljali Hrvatsku ratnu mornaricu i Oružane snage Republike Hrvatske u području operacije. Imajući u vidu razinu obučenosti, spremnosti i odlučnosti uvjeren sam kako će i ovaj kontingent nastaviti kontinuitet našeg uspješnog sudjelovanja u operaciji.”
Zadaće kontingenta usmjerene su na stvaranje cjelovite pomorske situacijske slike s ciljem osiguranja zajedničke sigurnosti na središnjem Mediteranu.
Ispraćaju 13. hrvatskog kontingenta uz pripadnike Hrvatske ratne mornarice i zapovjednika kontraadmirala Damira Dojkića u ime Zapovjednog operativnog središta Glavnog stožera Oružanih snaga RH nazočio je i pukovnik Krešimir Tušek te članovi obitelji pripadnika kontingenta.
Raketnoj topovnjači “Vukovar” ovo je peti angažman u ovoj aktivnosti. Brod je dužine 45 metara, širine 8,9 metara i dostiže brzinu od 28 čvorova. Namjena broda je nanošenje raketnih udara po protivničkim brodovima te topničko djelovanje po ciljevima u zraku, na moru i na kopnu. Naoružan je s osam protubrodskih raketa RB-15B, pramčanim topom Bofors Mk1 57 mm i dva krmena protuzračna topa SAKO ZU 23 mm. Opremljen je i dvjema puškostrojnicama PKT za blisku zaštitu.
