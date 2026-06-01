FOTO / Iz Splita u NATO-ovu operaciju isplovila raketna topovnjača "Vukovar"

Raketnoj topovnjači “Vukovar” ovo je peti angažman u ovoj aktivnosti. Brod je dužine 45 metara, širine 8,9 metara i dostiže brzinu od 28 čvorova. Namjena broda je nanošenje raketnih udara po protivničkim brodovima te topničko djelovanje po ciljevima u zraku, na moru i na kopnu. Naoružan je s osam protubrodskih raketa RB-15B, pramčanim topom Bofors Mk1 57 mm i dva krmena protuzračna topa SAKO ZU 23 mm. Opremljen je i dvjema puškostrojnicama PKT za blisku zaštitu.