Oglas

DAVOR GRABOVAC

Preminuo poznati splitski ugostitelj

author
N1 Info
|
13. lis. 2025. 16:26
svijeća -pixabay
Andreas Lischka from Pixabay

Osim kao ugostitelj, mnogima je poznat i po sportskim uspjesima.

Oglas

Mnoge Splićane jutros je rastužila vijest da je preminuo poznati ugostitelj.

Davor Grabovac - Graba bio je vlasnik i glavni kuhar obiteljske konobe "Otprilike ovako" u splitskom Varošu, poznate po domaćoj atmosferi i tradicionalnim dalmatinskim ribljim jelima, piše Slobodna Dalmacija.

Osim kao ugostitelj, mnogima je poznat i po sportskim uspjesima, kao profesionalni ragbijaš splitskog rugby kluba Nada.

Splićani se od njega opraštaju na društvenim mrežama.

Teme
Davor Grabovac

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ