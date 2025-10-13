Preminuo poznati splitski ugostitelj

Osim kao ugostitelj, mnogima je poznat i po sportskim uspjesima.
Mnoge Splićane jutros je rastužila vijest da je preminuo poznati ugostitelj.
Davor Grabovac - Graba bio je vlasnik i glavni kuhar obiteljske konobe "Otprilike ovako" u splitskom Varošu, poznate po domaćoj atmosferi i tradicionalnim dalmatinskim ribljim jelima, piše Slobodna Dalmacija.
Osim kao ugostitelj, mnogima je poznat i po sportskim uspjesima, kao profesionalni ragbijaš splitskog rugby kluba Nada.
Splićani se od njega opraštaju na društvenim mrežama.
