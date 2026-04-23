Drama u Pentagonu: Smijenjen šef američke mornarice

Šef američke mornarice John Phelan napušta administraciju predsjednika Donalda Trumpa, objavio je u srijedu Pentagon.
Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell objavio je na društvenim mrežama da odluka o Phelanovom odlasku odmah stupa na snagu, izvijestio je BBC.
Njegov zamjenik Hung Cao bit će vršitelj dužnosti tajnika mornarice, dodao je Parnell.
Phelan je posljednji u nizu visokopozicioniranih vojnih čelnika koji je napustio administraciju u posljednjih nekoliko mjeseci. Njegov odlazak dolazi usred američko-izraelskog rata s Iranom i blokade Hormuškog tjesnaca.
Mornarica nije navela razlog Phelanova odlaska koji se događa samo nekoliko tjedana nakon što je ministar obrane Pete Hegseth zatražio načelnika glavnog stožera američke vojske Randyja Georga da odstupi s dužnosti.
Nedavno su smijenjeni i generali David Hodne i William Green.
Od dolaska u Pentagon, Hegseth je otpustio desetak visokih vojnih časnika, uključujući šefa pomorskih operacija i zamjenika načelnika stožera Zračnih snaga.
Phelan, civil bez vojnog iskustva, položio je prisegu za tajnika mornarice u ožujku 2025. nakon što ga je Trump imenovao 2024. godine.
