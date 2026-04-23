"Prijateljica svima"
Kina je na dobitku zbog rata u Iranu - jer pokazuje da je drugačija od SAD-a
Peking je iskoristio svoje snažne gospodarske odnose sa SAD-om, Izraelom, Iranom i zaljevskim zemljama kako bi zaštitio svoje interese, dok se istodobno priprema za „dan poslije” rata, kažu analitičari.
Dok je kineski predsjednik Xi Jinping ovog tjedna pozvao na ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, pragmatičan pristup Pekinga ratu SAD-a i Izraela protiv Irana bio je u potpunosti vidljiv, piše Al Jazeera.
U telefonskom razgovoru sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom (MBS) u ponedjeljak, Xi je ponovio kinesku podršku „svim naporima koji doprinose obnovi mira” te istaknuo da se sporovi trebaju rješavati političkim i diplomatskim putem.
„Hormuški tjesnac treba održati normalan promet, jer to služi zajedničkim interesima regionalnih zemalja i međunarodne zajednice”, rekao je Xi, prema kineskom službenom priopćenju o razgovoru.
U priopćenju se ne spominju izričito ključni akteri rata, iako su Sjedinjene Države i Iran između sebe dovele ovaj strateški plovni put do zastoja tijekom proteklih sedam tjedana. Iran je krenuo zatvoriti tjesnac za većinu pomorskog prometa nakon izbijanja rata 28. veljače, dok su SAD 13. travnja pokrenule blokadu svih iranskih luka.
Xijeve odmjerene izjave u kontrastu s Trumpovim
Xijeve odmjerene izjave oštro su se razlikovale od onih američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je istog dana na društvenim mrežama poručio: „Pobjeđujem u ratu, I TO UVJERLJIVO, stvari idu jako dobro”, te da će pomorska blokada trajati dok Washington ne postigne „DOGOVOR” s Teheranom.
Analitičari smatraju da to pokazuje kako Kina koristi rat SAD-a i Izraela protiv Irana kako bi se predstavila kao odgovornija od dviju svjetskih supersila, često preferirajući djelovanje iz pozadine, a ne u prvom planu.
„Kina dobiva ne velikim dramatičnim potezima, nego čekanjem, promatranjem i korištenjem prilika kako se pojavljuju, dok Amerikanci rješavaju nered”, rekao je Gedaliah Afterman, voditelj programa za Aziju i Izrael pri Institutu Abba Eban za diplomaciju i međunarodne odnose.
Peking se uspio pozicionirati kao glas razuma zahvaljujući dugogodišnjoj politici „nemiješanja” u unutarnje poslove drugih zemalja te dobrim odnosima sa svim stranama uključenima u rat protiv Irana.
Kina je najveći trgovinski partner Irana i kupuje do 90 posto njegove nafte, prema američko-kineskoj Komisiji za ekonomsku i sigurnosnu suradnju, a 2021. je s Teheranom potpisala 25-godišnji „sveobuhvatni strateški partnerski sporazum”.
Istodobno, Peking je proteklog desetljeća produbio odnose sa zaljevskim zemljama, uključujući Saudijsku Arabiju, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, te ostaje jedan od glavnih trgovinskih partnera i SAD-a i Izraela.
„Kina održava dobre odnose sa SAD-om, Izraelom, Iranom i arapskim zemljama Zaljeva. Sve su te zemlje naši prijatelji, čak i ako su međusobno neprijatelji”, rekao je Ma Xiaolin, dekan Instituta za mediteranski prostor na Sveučilištu za međunarodne studije Zhejiang.
Predanost nemiješanju
Predanost nemiješanju vjerojatno je bila ključni razlog zašto je Kina ranije ovog mjeseca uložila veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a koja je pozivala članice da „koordiniraju napore, obrambene prirode” za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, smatra Afterman. Kina je i u ranijim sukobima, poput onih u Siriji i Mjanmaru, blokirala slične intervencije.
Za razliku od američkog strateškog fokusa na Bliski istok, uključujući pokušaje promjene režima, kineski prioriteti u regiji ostaju prije svega gospodarski, rekao je Chang Ching, viši istraživač u Tajpeju. Mir je dobar za poslovanje, a rat nije.
„Oni očekuju mir i stabilnost. Nije im posebno važno tko će pobijediti u sukobu. Njihova je želja obnoviti mirno okruženje na Bliskom istoku, posebno oko Hormuškog tjesnaca”, rekao je.
Feng Chucheng, suosnivač pekinške istraživačke tvrtke Hutong Research, upozorio je da bi daljnja eskalacija rata „ugrozila kinesku ekonomsku i energetsku sigurnost do te mjere da bi mogla prisiliti na izravno uključivanje”, budući da više od 40 posto kineskog uvoza sirove nafte dolazi s Bliskog istoka.
„Iz perspektive Pekinga, takvo upletanje riskiralo bi narušavanje osjetljive ravnoteže između Irana i zaljevskih zemalja”, napisao je u analizi.
U međuvremenu, Kina pokušava iskoristiti svoju poziciju „prijatelja svima” kako bi pomogla u koordinaciji mirnog rješenja sukoba.
Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi obavio je 26 telefonskih razgovora između 28. veljače i primirja između Irana i SAD-a 8. travnja, dok je posebni izaslanik Zhai Jun održao gotovo dvadesetak sastanaka s ključnim akterima.
Predsjednik Xi također je prošlog tjedna sudjelovao na sastanku s prijestolonasljednikom Abu Dhabija, šeikom Khaledom bin Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom, prije razgovora sa saudijskim prijestolonasljednikom.
Unatoč intenzivnoj diplomatskoj aktivnosti, Peking je, zanimljivo, pokušao umanjiti svoju ulogu u postizanju dvotjednog primirja između SAD-a i Irana, za razliku od svoje uloge u normalizaciji odnosa Saudijske Arabije i Irana 2023. godine.
"Svijet zna"
Razlog je, prema analitičarima, to što Kina želi izbjeći duboko upletanje u složeni mirovni proces.
„Pokušavaju biti mirotvorac bez preuzimanja odgovornosti za mirovni proces”, rekao je Drew Thompson iz Singapura. „Suština je da Bliski istok nije ključni interes Kine, pa ima ograničen politički kapital za ulaganje.”
Ipak, njihovi napori neće proći nezapaženo, smatra Ma. „Mislim da svijet zna tko osigurava stabilnost, tko pruža sigurnost, a tko je narušio međunarodni pravni i upravljački sustav”, rekao je za Al Jazeeru.
Zapadni mediji sugeriraju da Kina možda djeluje i iza kulisa. CNN je ranije ovog mjeseca izvijestio da Kina priprema isporuku prijenosnih protuzračnih sustava (MANPADS) Iranu, pozivajući se na zapadne obavještajne izvore.
Nakon toga, Financial Times je objavio da je Iran 2024. nabavio kineski špijunski satelit i koristio ga za ciljanje američkih vojnih baza na Bliskom istoku.
Jodie Wen sa Sveučilišta Tsinghua smatra da Peking ne bi bio toliko „nepromišljen”, osobito uoči planiranog sastanka Xija i Trumpa u svibnju.
"Kina hoda po tankoj liniji..."
„Za kinesku vladu važan je odnos s Iranom, ali i odnos sa SAD-om”, rekla je.
Xi se nada razgovarati o trgovinskom sporazumu i američkim carinama s Trumpom, koji je zaprijetio uvođenjem 50-postotnih carina zemljama koje opskrbljuju Iran oružjem. Kina se također priprema za drugi kinesko-arapski summit i finalizaciju sporazuma o slobodnoj trgovini sa Zaljevskim vijećem za suradnju (GCC).
Kina će uzeti u obzir sve te čimbenike dok razmatra svoje sljedeće poteze u ratu s Iranom, kao i njegov konačni ishod.
„Kina hoda po tankoj liniji u balansiranju svojih odnosa”, rekao je Afterman. „Razmišlja o razdoblju nakon rata – obnovi, novim gospodarskim aktivnostima i ulaganjima. Kina želi biti u vrlo dobroj poziciji na obje strane Zaljeva.”
